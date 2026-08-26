Artistas y políticos despiden a Dolly Parton: de Paul McCartney, Beyoncé, Jane Fonda y Julio Iglesias hasta Obama y Trump

Celebridades de Hollywood han lamentado este martes el fallecimiento de la legendaria estrella de la música country Dolly Parton a los 80 años, a quien describieron como una mujer ejemplar que dejó una huella imborrable en la industria y en el corazón de millones de personas.

"Nunca habrá otra Dolly", apuntó Gene Simmons, líder de Kiss en su cuenta de X. "Era un alma dulce y bondadosa, y me enorgullece haberla conocido. Fui testigo de cómo siempre se detenía a saludar a cualquiera que la rodeara", añadió.

"Dicen que no hay que conocer a tus ídolos. Se equivocaron con ella. Su valentía al reconocer que era mucho más de lo que creían y que necesitaba independizarse y seguir adelante con nuevos proyectos y posibilidades la llevó a escribir 'I Will Always Love You' como una forma de agradecer y amar, pero también de seguir adelante", escribió la actriz Jamie Lee Curtis en su cuenta de Instagram tras conocer su muerte.

Las mejores imágenes de la carrera de Dolly Parton. / WILL OLIVER / EFE

Los mensajes

Asimismo, artistas como Beyoncé, Paul McCartney y Sabrina Carpenter, quienes colaboraron con Dolly Parton en sus discos más recientes, lamentaron este martes la muerte de la cantante.

"Dolly, fuiste el barómetro. La estrella polar. Audaz y brillante. Talentosa y tenaz. Nos enseñaste muchas lecciones sobre cómo ser uno mismo de forma única", escribió Beyoncé en su página web.

La cantante colaboró con Parton en su álbum 'Cowboy Carter' de 2024. En una canción titulada 'Dolly P', Parton presenta a Beyoncé, quien a continuación interpreta una renovada versión del éxito 'Jolene'.

"Me siento honrada de haber tenido el privilegio de trabajar contigo. Lo atesoraré para siempre. Gracias por tu profundo impacto en el mundo", añadió Beyoncé.

Por su parte, McCartney describió a Parton como "una mujer maravillosa" acompañado de un sentido mensaje y unas fotografías de él con la cantante y su difunta esposa Linda McCartney.

"Era tan alegre y llena de vida que cuesta asimilar la noticia de su fallecimiento. Su talento como compositora, su voz y su filantropía no tenían rival en el mundo de la música country, y es difícil imaginar un mundo sin Dolly", apuntó.

"No hubo mayor honor para mí que ella cantara mi canción 'Let It Be' y, aunque mi contribución fue mínima, me siento muy honrado de que lo haya hecho", añadió el cantautor sobre la versión de 2023 del éxito de The Beatles de 1970 para el álbum de Parton, 'Rockstar'.

A su vez, Carpenter, quien trabajó con ella haciendo un dueto de su tema 'Please Please Please', de la versión de lujo del álbum 'Short n’ Sweet', recordó a Parton en un mensaje en Instagram.

"Atesoraré nuestras risas y conversaciones, y guardaré tu sabiduría, tu visión alegre de la vida y tu perfecto sentido del humor para los días difíciles. Nunca habrá otra como tú, y qué afortunados somos de haber experimentado tu magia única, así como tu voz, tus canciones y tu corazón inigualables. Tu luz será algo que el mundo buscará eternamente para encontrar de nuevo. Siempre te amaré", escribió la cantante de 'Espresso'.

La muerte de Parton ha conmocionado a toda la industria del entretenimiento, generando reacciones de personalidades como Jane Fonda, su compañera de reparto en la película ‘9 to 5’.

"Nunca conocí a nadie como ella. Era simultáneamente una chica sureña traviesa y juguetona de las montañas de Tennessee y una pensadora profunda y con alma que podía ver a través de las personas hasta su verdadero ser", escribió Fonda quien dijo sentirse devastada.

Muestras de cariño

Asimismo, el cantante de música country y amigo de Parton, Bill Anderson, expresó en un comunicado a EFE que la noticia del fallecimiento de la artista lo había "conmocionado profundamente".

"Lo último que Dolly me dijo fue: 'Bill Anderson, I Will Always Love You'. Me miraba a los ojos desde la pantalla gigante del Grand Ole Opry House, con motivo de mi 65º aniversario en el Opry, hace unas semanas. Sonreía como solo Dolly sabía hacerlo, haciendo esa noche aún más especial de lo que ya era", apuntó el artista

La "suerte" de Julio Iglesias

A los mensajes de condolencias, también se unió el cantante español Julio Iglesias, quien lamentó la muerte de la cantante estadounidense.

"Te has ido lejos, como todos nos iremos. Pero tu alma se ha quedado entre todas nuestras almas. Yo, personalmente, tuve la gran suerte de cantar contigo. Que privilegio tan grande tuve!", recoge el comunicado de Iglesias por medio de la red social Instagram.

La imagen que Julio Iglesias junto a Dolly Parton con la que el cantante se ha despedido del ídolo del country. / INSTAGRAM / JULIO IGLESIAS

Ambos artistas grabaron en 1994 la canción 'When You Tell Me That You Love Me', que se incluyó en el álbum de Julio Iglesias 'Crazy'.

El Empire State Building, de rosa

Asimismo, el emblemático Empire State Building de Nueva York se iluminará de color rosa este martes en tributo a la legendaria cantante Dolly Parton.

Las luces del famoso rascacielos homenajearán a la cantante, así como a su organización benéfica, Dolly Parton’s Imagination Library, según un comunicado.

El mensaje de Trump

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este martes la muerte de Dolly Parton, a la que calificó como una de las mejores cantantes "de todos los tiempos" y ordenó que se bajen las banderas a media asta en su honor durante una semana.

"Es muy triste informar que Dolly Parton, una de las mejores cantantes de música country, y mucho más allá de ese género, de todos los tiempos, acaba de fallecer. Es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, y nunca la habrá", escribió en sus redes.

El mandatario informó que en su honor ordenó "bajar a media asta la bandera estadounidense en todo el país durante una semana, a partir de esta noche a las 18:00 (22:00 GMT)".

También el expresidente demócrata Barack Obama se ha despedido de la artista en sus redes sociales. Ha señalado que "es difícil imaginar a muchas personas con un impacto mayor que Parton. Recuerda que nació en una cabaña de una sola habitación, que llegó a ganar 11 Grammy y un Emmy, levantó un imperio empresarial y, a través de su labor benéfica, ayudó a millones de niños a aprender a leer". Obama también ha destacado expresamente su aportación económica a la investigación que terminó contribuyendo al desarrollo de la vacuna de Moderna contra la covid.

Obama ha honrado la figura y legado de Dolly Parton en sus redes sociales. / INSTAGRAM

El adiós de Parton

La muerte a los 80 años de la icónica cantante y compositora estadounidense fue anunciada por su sobrino Bryan Seaver en Instagram, donde resaltó "la vida brillante como un diamante" de la artista, una de las pocas personalidades admiradas en todos los ámbitos sociales y políticos de Estados Unidos.

Dolly Parton está considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Ganó 11 premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, también fue filántropa y empresaria.