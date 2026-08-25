Tres años después del violento asalto a María del Monte y su mujer, su sobrino Antonio Tejado comparece ante el juez

Este 24 de agosto se cumplen 3 años del violento asalto a la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal, en la que la artista, su mujer, la hija de ésta y su yerno fueron maniatados y amordazados entre amenazas de muerte mientras un grupo de encapuchados saqueaba su caja fuerte y se llevaban los objetos de valor más preciados para la pareja en un botín que se especula que podría rondar los 650.000 euros. Un robo por el que meses después era detenido su sobrino Antonio Tejado como presunto autor intelectual, y por el que el ex de Chayo Mohedano se enfrentará a una pena de 30 años de cárcel en el juicio que arrancará en abril de 2027.

Coincidiendo con este fatídico aniversario mientras María se encuentra en Asia inmersa en el rodaje del reality de TVE 'Hasta el fin del mundo' con otros rostros conocidos como María José Campanario, Belinda Washington, Rocío Muñoz, o Jorge Sanz, el sobrino de la folclórica ha reaparecido en los Juzgados de Instrucción de Sevilla para firmar ante el juez y cumplir con las medidas impuestas para concederle la libertad provisional hasta que se celebre el proceso judicial en el que se sentará en el banquillo de los acusados junto al presunto líder de la banda, Arseny Garybian 'El ruso' y los otros 10 investigados por el 'golpe' acusado de cinco delitos de robo con violencia en casa habitada, cinco delitos de detención ilegal, así como un delito leve de lesiones y otro delito de receptación, por su presunta implicación en el atraco a la vivienda de la artista.

Después de que el programa 'Fiesta' haya revelado que Antonio y María podrían verse las caras el próximo octubre en la boda del hermano del andaluz, Chema Tejado, el exconcursante de realities se ha mostrado impasible ante las cámaras y ha dado la callada por respuesta tanto sobre su posible reencuentro con la cantante, como sobre los tres años que se cumplen del robo a la casa de su tía.

Muy serio, Tejado ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa y ha dejado en el aire cómo se encuentra, si sigue defendiendo su inocencia, si tiene ganas de que comience el juicio, y si cambiaría algo de poder volver atrás.

En la misma línea que ha mantenido desde su detención como presunto autor intelectual del asalto a la residencia de su tía, el exyerno de Rosa Benito tampoco ha reaccionado a las declaraciones de María apuntando que confía en la Justicia y en la presunción de inocencia, y no ha querido desvelar si ha podido hablar con Kiko Rivera tras el ictus que sufrió el pasado 19 de julio, informa Chance.