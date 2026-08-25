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"Nunca he dejado de sentir esa pasión": la vocación de Silvia Intxaurrondo que cambió a los 14 años
La periodista no tenía como objetivo inicial convertirse en un rostro televisivo
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Silvia Intxaurrondo es mucho más que la periodista que cada mañana se pone frente a las cámaras. En los últimos días, distintos aspectos de su vida más personal han permitido a la audiencia conocer su cara más personal: sus recuerdos de infancia en Vizcaya, su afición por el deporte, sus planes durante las vacaciones o la importancia que tiene para ella su familia.
Una faceta menos conocida de una comunicadora que, pese a llevar años vinculada a la televisión y a la radio, siempre ha procurado mantener su intimidad al margen de su exposición pública.
Pero también hay detalles de su pasado profesional que ayudan a entender cómo llegó hasta el lugar que ocupa hoy. Porque, aunque actualmente su vida se construye alrededor de contar historias, el periodismo no fue la primera profesión que Intxaurrondo imaginó para su futuro.
Perder a un paciente
La periodista contó esta parte de su historia en una entrevista concedida a 'El País' en 2007, cuando todavía trabajaba en Cuatro. Contestando a la pregunta de si desde pequeña había sentido interés por el periodismo, su respuesta fue directa: "Yo quería ser pediatra y lo tenía muy claro".
Su decisión de descartar esa profesión estuvo relacionada, según explicó, con el impacto que le habría supuesto perder a uno de sus pequeños pacientes. "Si tenía la mala suerte de que se me muriera un niño, sabía que jamás lo superaría, así que lo olvidé", relató entonces.
La inspiración de los reporteros de guerra
El cambio llegó unos años después, a la edad de 14 años. En aquella etapa, Intxaurrondo comenzó a ver "en la televisión cómo contaban las historias humanas los reporteros de guerra". Desde entonces, pensó "que ser periodista podía ser otra manera de llegar a la gente y hacer algo por ella".
Años más tarde, la periodista volvió a situar ese momento como el origen de su vocación en una entrevista publicada por el portal de Alumni de la Universidad Autónoma de Madrid. Ahí explicó que cuando tenía 13 o 14 años quedó "impresionada" por las coberturas de algunos corresponsales de guerra españoles en la antigua Yugoslavia. "Además de su concisión y de acercarnos realidades lejanas como si sucedieran aquí al lado, narraban con pasión. Y, desde entonces, nunca he dejado de sentir esa pasión", alabó.
Enviada especial
Aquella primera fascinación también ayuda a entender por qué la información internacional terminó ocupando un lugar importante en su trayectoria. Intxaurrondo no se limitó a estudiar Periodismo, sino que también se licenció en Filología Árabe y cursó un máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos.
Su interés por el mundo árabe y por la actualidad internacional acabaría llevándola a trabajar como enviada especial en distintos países y regiones.
"Yo no venía a la tele"
Por si fuera poco, la presentadora tampoco tenía como objetivo inicial convertirse en un rostro televisivo. En una entrevista concedida a la revista 'Glamour', la periodista explicó que cuando comenzó sus estudios de Periodismo se imaginaba trabajando en prensa escrita, no delante de las cámaras. "Yo venía a escribir, yo no venía a la tele", aseguró. Sus referentes eran los grandes reportajes sobre conflictos internacionales que leía en los periódicos y que, según explicó, le servían de inspiración.
Paso por la radio
Su primera experiencia profesional terminaría llevándola precisamente por un camino diferente al que había imaginado. Sus prácticas fueron en la Cadena SER, donde comenzó a trabajar en radio y coincidió con Iñaki Gabilondo, una figura que acabaría teniendo una gran influencia en sus primeros años de profesión.
Con el tiempo, llegarían la televisión, los informativos, los programas de actualidad y las coberturas internacionales, hasta alcanzar la posición que ocupa actualmente en RTVE.
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