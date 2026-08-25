North West, estrella a los 13 años: la hija de Kim Kardashian y Kanye West también sueña con servir cafés en Starbucks

North West tiene 13 años, un EP publicado, una actuación en solitario en un festival y una vida que, desde antes de nacer, ha transcurrido delante de las cámaras. Pero entre estudios de grabación, desfiles y focos, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West asegura que hay una experiencia mucho más corriente que le gustaría probar: trabajar en Starbucks cuando cumpla 14 años.

North West, portada de 'Dazed' del número de septiembre de 2026. / INSTAGRAM / DAZED

La confesión aparece en una nueva entrevista con 'Dazed', que la convierte en protagonista de su número de otoño de 2026. Preguntada por qué haría si no fuera artista, North descarta aquella antigua idea de convertirse en jugadora de baloncesto y responde que quiere tener "un trabajo normal". La normalidad, en su caso, vendría con delantal verde y probablemente algún que otro cliente pidiendo una foto junto al café.

El detalle de Starbucks es el que más eco ha encontrado en la prensa estadounidense. Sin embargo, en la propia entrevista la adolescente deja claro que servir cafés sería, en todo caso, una actividad paralela: North West no piensa abandonar la música. Al contrario. Considera que el peor consejo que ha recibido ha sido esperar para empezar su carrera y describe como día perfecto uno que encadene ensayo, estudio de grabación y, si puede ser, un gran concierto.

'N0rth4evr’, su debut

Su debut, 'N0rth4evr’, llegó en mayo, cuando todavía tenía 12 años, con una mezcla de rage rap, emo, 'hyperpop', rock alternativo y metal. En junio realizó su primera actuación en solitario en un festival, el Summer Smash de Chicago. Y aunque la gira conjunta que había anunciado con Molly Santana terminó cancelándose en julio, su discurso no es precisamente el de alguien que esté pensando en frenar. Entre sus referencias aparece Lil Uzi Vert, cuyo álbum 'Pink Tape' define como una inspiración determinante para su propio proyecto.

Imagen impactante

La entrevista también dibuja a una adolescente muy consciente de su imagen. Su pelo azul está inspirado en Hatsune Miku, TikTok y Pinterest le sirven para construir 'moodboards' de uñas y peinados y los 'piercings' forman parte de su manera de expresarse. Hay, sin embargo, un límite familiar. North quiere perforarse el puente de la nariz y sus padres no se lo permiten.

En el armario tampoco faltan piezas con historia. North revela que una de sus posesiones favoritas es una chaqueta que perteneció a Michael Jackson, regalo de su madre. A ella suma sus Geobasket de Rick Owens, otro indicio de que su concepto de fondo de armario se aleja bastante del de cualquier adolescente de su edad. La revelación sobre la prenda del rey del pop ha sido otro de los detalles rápidamente recogidos por la prensa de celebridades estadounidense.

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Entre una chaqueta de Michael Jackson, un debut musical precoz, el pelo azul y la idea de servir cafés a los 14, North West compone una versión bastante singular de la adolescencia.