'Nepo baby'
North West, estrella a los 13 años: la hija de Kim Kardashian y Kanye West también sueña con servir cafés en Starbucks
Pelo azul, 'piercings' y uñas imposibles... La primogénita de la pareja más famosa del planeta habla en 'Dazed' de su carrera musical, de la chaqueta de Michael Jackson que guarda en su armario y del único límite que le han puesto sus padres: perforarse el puente de la nariz
North West tiene 13 años, un EP publicado, una actuación en solitario en un festival y una vida que, desde antes de nacer, ha transcurrido delante de las cámaras. Pero entre estudios de grabación, desfiles y focos, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West asegura que hay una experiencia mucho más corriente que le gustaría probar: trabajar en Starbucks cuando cumpla 14 años.
La confesión aparece en una nueva entrevista con 'Dazed', que la convierte en protagonista de su número de otoño de 2026. Preguntada por qué haría si no fuera artista, North descarta aquella antigua idea de convertirse en jugadora de baloncesto y responde que quiere tener "un trabajo normal". La normalidad, en su caso, vendría con delantal verde y probablemente algún que otro cliente pidiendo una foto junto al café.
El detalle de Starbucks es el que más eco ha encontrado en la prensa estadounidense. Sin embargo, en la propia entrevista la adolescente deja claro que servir cafés sería, en todo caso, una actividad paralela: North West no piensa abandonar la música. Al contrario. Considera que el peor consejo que ha recibido ha sido esperar para empezar su carrera y describe como día perfecto uno que encadene ensayo, estudio de grabación y, si puede ser, un gran concierto.
'N0rth4evr’, su debut
Su debut, 'N0rth4evr’, llegó en mayo, cuando todavía tenía 12 años, con una mezcla de rage rap, emo, 'hyperpop', rock alternativo y metal. En junio realizó su primera actuación en solitario en un festival, el Summer Smash de Chicago. Y aunque la gira conjunta que había anunciado con Molly Santana terminó cancelándose en julio, su discurso no es precisamente el de alguien que esté pensando en frenar. Entre sus referencias aparece Lil Uzi Vert, cuyo álbum 'Pink Tape' define como una inspiración determinante para su propio proyecto.
Imagen impactante
La entrevista también dibuja a una adolescente muy consciente de su imagen. Su pelo azul está inspirado en Hatsune Miku, TikTok y Pinterest le sirven para construir 'moodboards' de uñas y peinados y los 'piercings' forman parte de su manera de expresarse. Hay, sin embargo, un límite familiar. North quiere perforarse el puente de la nariz y sus padres no se lo permiten.
En el armario tampoco faltan piezas con historia. North revela que una de sus posesiones favoritas es una chaqueta que perteneció a Michael Jackson, regalo de su madre. A ella suma sus Geobasket de Rick Owens, otro indicio de que su concepto de fondo de armario se aleja bastante del de cualquier adolescente de su edad. La revelación sobre la prenda del rey del pop ha sido otro de los detalles rápidamente recogidos por la prensa de celebridades estadounidense.
Entre una chaqueta de Michael Jackson, un debut musical precoz, el pelo azul y la idea de servir cafés a los 14, North West compone una versión bastante singular de la adolescencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ramón Vallés piloto de avión con 60 años: 'Yo no acabo de entender cómo es posible que en el siglo XXI estemos así
- Efecto bumerán contra Meloni tras la crisis por Ceuta: 7 países europeos ya estudian el traslado de solicitantes de asilo a Italia
- Cristina Garmendia, exministra con Zapatero: 'No debería ofrecerse altas responsabilidades a personas que sólo han hecho política
- La Vuelta toma medidas y no permitirá a Erola Jons tener acceso a los ciclistas
- Carlos de Andrés estalla en TVE contra la polémica de Erola Jons en La Vuelta: “Nadie debería ser tratado como un objeto, ni mujeres ni hombres”
- Sandra y José, padres de 4 hijos, sobre su vida en el bosque: 'Nuestros hijos no van a la escuela, sino que los educamos en casa
- Paula (23 años): 'He durado un día en el trabajo, conforme me iban explicando las cosas yo ya estaba diciendo que me quería ir. No me voy a quedar en un sitio donde no me gusta
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión