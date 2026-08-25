Gloria Camila reacciona a los piropos de Aramís Fuster a su padre: "Es una propuesta indecente muy clara"

Dejando a un lado el complicado trance personal que atraviesa desde hace meses por problemas con su casero, viviendo en un piso en Madrid sin luz ni agua y con miedo a que la "maten", Aramis Fuster ha sorprendido en su reaparición ante las cámaras confesando que se siente atraída por José Ortega Cano y que no le importaría tener una cita con él. "Es un tío que me gusta, ¿y qué? Y baila muy bien, además. Y cómo está tan a gustito, ¿pues qué le hacemos? Es un hombre que me ha gustado siempre, que me gustan los toros, le pese a quien le pese. Soy soltera, no le estoy faltando el respeto a nadie. A mí me parece atractivo y lo que me gusta de verdad es su porte, su forma de andar. Porque tiene un andar muy torero", ha revelado, asegurando que ahora "falta saber si le gusto yo a él porque hay que tener reaños para presentarse en cualquier lado sin que me lo pida" para saber si podría surgir el amor entre ambos.

Inesperados piropos de la 'bruja' al viudo de Rocío Jurado a los que Gloria Camila ha reaccionado divertida y sin poder contener la risa en el plató de 'De lunes a viernes': "Es una propuesta indecente muy clara. Es que el nombre de madrastra nunca me ha gustado" ha respondido cuando Ion Aramendi le ha preguntado si se imagina a Aramís como su madrastra.

"Me parece algo normal, mi padre es un tío guapo, es un tío atractivo y no me sorprende que se haya fijado en él" ha añadido, dejando claro que aunque no piensa ejercer como "celestina" porque "luego dicen que me meto en todo", duda mucho que Ortega se preste a tener una cita con la vidente porque "está en otro rollo y no está buscando el amor ni nada".

Como ha admitido entre risas tras el programa, "me ha hecho gracia" que Aramís se haya 'declarado' públicamente a su padre porque "es un tío muy guapo, atractivo, gracioso, divertido... Un pedazo de hombre y entiendo que le haya llamado la atención", pero reconoce que no ve futuro en esa relación.

En cambio, Gloria no ha querido pronunciarse sobre el debate abierto sobre las 'nepo babys' -hijas de famosos que siguen sus pasos y que tienen más oportunidades profesionales por la popularidad de sus padres, como ella- tras la polémica surgida entre Julia Janeiro y Belén Esteban, y tajante ha dejado claro que "no voy a opinar porque no es mi guerra. Y ya sabéis que lo que pueda alejarme de temas que no son míos, mejor".

Respecto a los rumores surgidos hace unos días sobre la intención de Rocío Jurado de divorciarse de Ortega Cano -algo que ha negado rotundamente Amador Mohedano- la colombiana ha expresado que "al final el qué hubiese pasado nunca nadie lo sabrá, pero yo me quedo con lo que viví y con la realidad de lo que pasó, una historia de amor preciosa que es lo que yo he vivido. Y lo demás, a estas alturas aunque algo te duela o te moleste, estoy más que aprendida ya".

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Una felicidad que ahora Gloria está viviendo junto a su novio Álvaro García, aunque como ha asegurado por el momento no se plantea ni pasar por el altar ni convertirse en madre: "Todo viene en su momento y en su tiempo" ha sentenciado.