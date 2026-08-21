Última hora de la muerte de la actriz Hayden Panettiere: la autopsia revela nuevos datos

La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años ha vuelto a poner el foco sobre una vida marcada tanto por el éxito temprano como por sus dificultades. La actriz estadounidense, conocida por sus papeles en 'Hérores', 'Nashville' y la saga 'Scream', falleció el pasado 16 de agosto en Greenville (Carolina del Sur, Estados Unidos), después de ser hallada inconsciente en una vivienda.

Su muerte se produjo en un contexto especialmente delicado, marcado por sus problemas de adicción y por su turbulenta relación con Brian Hickerson, quien había sido condenado por delitos relacionados con violencia doméstica contra la actriz.

La Oficina del Forense del condado de Greenville confirmó que la autopsia de Panettiere se completó el 17 de agosto. El examen no encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido a su muerte, pero la causa y la manera del fallecimiento permanecen pendientes de una investigación adicional y de la realización de otras pruebas.

En parada cardiaca

La actriz fue encontrada inconsciente y en parada cardiaca después de que los servicios de emergencia recibieran un aviso en torno a las 13.50 horas del 16 de agosto. Los sanitarios iniciaron entonces maniobras de soporte vital, aunque no pudieron reanimarla.

El forense informó de que fue declarada muerta a las 14.32 horas. La vivienda en la que fue hallada era un lugar donde a actriz se encontraba temporalmente, según la Oficina del Forense y recogido posteriormente por varios medios estadounidenses, que inició una investigación paralela junto con la Policía de Greenville.

"Posible sobredosis"

Una de las informaciones que ha rodeado la muerte de Panettiere es la referencia a una posible sobredosis. Sin embargo, este dato no procede de la autopsia ni ha sido confirmado por el forense como causa de muerte, por lo menos, hasta el momento.

La referencia aparece en las comunicaciones del servicio de emergencias difundidas después del fallecimiento. En ellas se alertaba de una mujer en parada cardiaca y se utilizaba el término "posible sobredosis", según informaciones recogidas por medios estadounidenses como 'TMZ' y 'People'.

Sin embargo, un informe policial obtenido posteriormente por 'ABC News' señala que se desconoce si la actriz estaba consumiendo drogas o alcohol en el momento de su muerte. El documento también recoge que su expareja, Brian Hickerson, mostró a los agentes una bolsa con medicamentos que estaba tomando Panettiere.

Brian Hickerson, de nuevo bajo el foco

La muerte de la actriz también ha puesto de nuevo bajo el foco a Hickerson, su pareja intermitente durante varios años. Según un informe de la Policía de Greenville obtenido por 'ABC News', Hickerson y su hermano Zach se encontraban en el lugar cuando llegaron los servicios de emergencia.

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A pesar del pasado turbulento de la pareja, definido por episodios de violencia doméstica por parte de Hickerson, las autoridades no lo han señalado como responsable de la muerte de Panettiere y la investigación continúa abierta.