Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempoMeteocat lluviaCeutaSave Europe ActTemperaturas BarcelonaAlerta InuncatOla de calorBarcelonaTerremoto GranadaPortAventuraSant CugatDaniel Sancho
instagramlinkedin

Famosos

Última hora de la muerte de la actriz Hayden Panettiere: la autopsia revela nuevos datos

Una de las informaciones que ha trascendido gira en torno a una posible sobredosis

¿Quién es Brian Hickerson? Así es la expareja de la actriz Hayden Panettiere, que ha muerto a los 36 años

Hayden Panettiere, una animadora con superpoderes y una turbulenta vida personal

La DEA investiga la muerte de Hayden Panettiere.

La DEA investiga la muerte de Hayden Panettiere. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años ha vuelto a poner el foco sobre una vida marcada tanto por el éxito temprano como por sus dificultades. La actriz estadounidense, conocida por sus papeles en 'Hérores', 'Nashville' y la saga 'Scream', falleció el pasado 16 de agosto en Greenville (Carolina del Sur, Estados Unidos), después de ser hallada inconsciente en una vivienda.

Su muerte se produjo en un contexto especialmente delicado, marcado por sus problemas de adicción y por su turbulenta relación con Brian Hickerson, quien había sido condenado por delitos relacionados con violencia doméstica contra la actriz.

La Oficina del Forense del condado de Greenville confirmó que la autopsia de Panettiere se completó el 17 de agosto. El examen no encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido a su muerte, pero la causa y la manera del fallecimiento permanecen pendientes de una investigación adicional y de la realización de otras pruebas.

En parada cardiaca

La actriz fue encontrada inconsciente y en parada cardiaca después de que los servicios de emergencia recibieran un aviso en torno a las 13.50 horas del 16 de agosto. Los sanitarios iniciaron entonces maniobras de soporte vital, aunque no pudieron reanimarla.

El forense informó de que fue declarada muerta a las 14.32 horas. La vivienda en la que fue hallada era un lugar donde a actriz se encontraba temporalmente, según la Oficina del Forense y recogido posteriormente por varios medios estadounidenses, que inició una investigación paralela junto con la Policía de Greenville.

"Posible sobredosis"

Una de las informaciones que ha rodeado la muerte de Panettiere es la referencia a una posible sobredosis. Sin embargo, este dato no procede de la autopsia ni ha sido confirmado por el forense como causa de muerte, por lo menos, hasta el momento.

La referencia aparece en las comunicaciones del servicio de emergencias difundidas después del fallecimiento. En ellas se alertaba de una mujer en parada cardiaca y se utilizaba el término "posible sobredosis", según informaciones recogidas por medios estadounidenses como 'TMZ' y 'People'.

Sin embargo, un informe policial obtenido posteriormente por 'ABC News' señala que se desconoce si la actriz estaba consumiendo drogas o alcohol en el momento de su muerte. El documento también recoge que su expareja, Brian Hickerson, mostró a los agentes una bolsa con medicamentos que estaba tomando Panettiere.

Brian Hickerson, de nuevo bajo el foco

La muerte de la actriz también ha puesto de nuevo bajo el foco a Hickerson, su pareja intermitente durante varios años. Según un informe de la Policía de Greenville obtenido por 'ABC News', Hickerson y su hermano Zach se encontraban en el lugar cuando llegaron los servicios de emergencia.

Noticias relacionadas

A pesar del pasado turbulento de la pareja, definido por episodios de violencia doméstica por parte de Hickerson, las autoridades no lo han señalado como responsable de la muerte de Panettiere y la investigación continúa abierta.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cristina Pardo evita a Iker Jiménez: 'La Mesa' ya tiene fecha de estreno prevista en Antena 3, sin tener que competir con 'Horizonte' en Cuatro
  2. Ramón Vallés (60 años), piloto de avión: 'Cuando una persona lleva 20 horas trabajando no puede dar la calidad que daba en la primera hora
  3. El litoral catalán será una de las zonas de España donde más aumentarán los días de ola de calor
  4. Cambio de tiempo en España: la llegada de un frente provoca un desplome de los termómetros y enciende avisos por lluvias
  5. El Barça gana un tórrido Gamper que acaba a guantazos en la grada
  6. La ONU condena como 'inaceptables' las sanciones de EEUU contra la presidenta de la Corte Penal Internacional
  7. Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados
  8. Abascal apoya al movimiento en defensa de la Europa 'blanca' pese a las tiranteces con sus socios europeos

Última hora de la muerte de la actriz Hayden Panettiere: la autopsia revela nuevos datos

Última hora de la muerte de la actriz Hayden Panettiere: la autopsia revela nuevos datos

Detenidas cinco personas de dos organizaciones por tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta a la península

Detenidas cinco personas de dos organizaciones por tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta a la península

¿Servicio militar para los nacidos en 2008? El BOE aclara qué es lo que cambia realmente en España

¿Servicio militar para los nacidos en 2008? El BOE aclara qué es lo que cambia realmente en España

Caen dos organizaciones de tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta hasta la península

Caen dos organizaciones de tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta hasta la península

Rodri se aleja de los superdeportivos y apuesta por un Nissan eléctrico de 394 CV

Rodri se aleja de los superdeportivos y apuesta por un Nissan eléctrico de 394 CV

El bonito pueblo de cuento a solo 30 minutos de Viladecans

El bonito pueblo de cuento a solo 30 minutos de Viladecans

La Policía desaloja la playa de El Trampolín de Ceuta para proceder con las tareas de limpieza

La Policía desaloja la playa de El Trampolín de Ceuta para proceder con las tareas de limpieza

Labores de limpieza en la playa de El Trampolín, en Ceuta