Los orígenes de Silvia Intxaurrondo y la gran lección de sus padres que no olvida: "Vengo de una familia humilde"

Silvia Intxaurrondo es una de las periodistas mejor valoradas y uno de los rostros más reconocibles de la televisión pública. La comunicadora compagina su trabajo al frente de 'La hora de la 1' con su faceta como escritora y su vida familiar, que mantiene alejada de los focos.

A pesar de llevar muchos años trabajando, ha sabido mantenerse en lo más alto sin perder la profesionalidad y el estilo directo que siempre la ha caracterizado. Esto, en parte, se debe a al alto nivel de autoexigencia que confesó tener en una entrevista con 'Vanity Fair'. Pero estas cualidades se remontan a mucho antes de que la presentadora emprendiese su carrera dentro del mundo del periodismo.

Formación previa y orígenes

La formación previa de Intxaurrondo es uno de los puntos claves para que se haya mantenido igual de competente a lo largo de los años: además de estar graduada en Periodismo, es licenciada en Filología Árabe y cuenta con un máster en Estudios Árabes e Islámicos.

Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1' / RTVE

Igualmente, para llegar a ser la gran periodista que es ahora, sus orígenes han sido determinantes. Desde su infancia, ya formó el tipo de carácter competente y autoexigente dadas sus circunstancias: "Tengo mucho nivel de autoexigencia porque vengo de un pueblo pequeño y humilde que ha tenido que trabajar mucho para salir adelante".

"Desde el primer momento supe que no podía fallar"

En la entrevista, también aborda la influencia que ha tenido su familia en su desarrollo personal y profesional: "Vengo de una familia humilde, y mis padres fiaron todo a mi educación. Ellos son personas trabajadoras, y desde el primer momento supe que no podía fallar. Esto es algo que siempre tuve claro". Asimismo, de ellos, aprendió una gran lección: "Tampoco hizo falta que nadie me dijera 'Silvia, no puedes fallar'. Yo viví el esfuerzo que se hacía en mi casa y supe que tenía que responder con un esfuerzo aún mayor si era posible".

La periodista, nacida en Barakaldo (Vizcaya) hace 46 años, ha sabido escalar sin parar hasta convertirse en una de las caras más conocidas de la televisión en nuestro país: "Creo que no hay oportunidad que me hayan dado en la vida que no haya aprovechado".

Sus maestros en el periodismo

Su infancia y su familia es especialmente importante para ella. De hecho, Intxaurrondo revela que sus primeros maestros en el periodismo son precisamente sus padres y sus abuelos: "A la hora de hablar de la narración de historias creo que nunca he realizado realmente un homenaje a los contadores de historias que acompañaron mi infancia de una forma magistral. Me refiero a mis padres y a mis abuelos maternos. Lo hicieron, primero, acercándome a la oralidad y a la necesidad de contar historias, de estar pegados a la radio y a la televisión para enterarnos de qué es lo que sucedía".

Silvia Intxaurrondo se queda en 'La hora de La 1'. / .

Sin embargo, también explica que se ha formado junto a otros grandes profesionales, empezando por su llegada casual a los estudios de la Cadena Ser después de completar sus estudios en la universidad de Navarra: "Llegué prácticamente por casualidad porque en realidad yo quería escribir. No quería estar en una radio, pero me salieron unas prácticas de radio y me fui a la Ser de Madrid".

Desde su primera experiencia profesional, cuenta que se sintió una periodista "afortunada": "Supe que había tenido mucha suerte de llegar a ese lugar, la Ser, y de encontrarme con Iñaki Gabilondo", dice del que considera, sin ninguna duda, su "maestro".