El importante paso que han dado Lamine Yamal e Inés García confirmando que su relación va muy en serio

A pesar de su juventud -ya que él tiene 19 años y ella 21- y de que hace tan solo cuatro meses que su historia de amor salió a la luz, Lamine Yamal e Inés García van muy en serio. Y tras su reaparición más cómplices y enamorados que nunca en la fiesta de cumpleaños del astro del Barça como respuesta a los rumores de ruptura por una presunta infidelidad del futbolista con Kelly Reales durante sus vacaciones sin su chica en Colombia, la pareja ha dado un importantísimo paso en su relación.

Tal y como han asegurado este jueves en 'Vamos a ver', lo suyo está tan consolidado y va tan en serio que la influencer ha dejado su casa en la localidad toledada de Talavera de la Reina para mudarse con el jugador a Barcelona, y habría trasladado todas sus pertenencias a la impresionante mansión que Lamine compró por 11 millones de euros a Shakira y Gerard Piqué a finales de 2025, convertido ahora en el nidito de amor en el que una de las parejas del momento comienza a escribir un nuevo e importante capítulo en su noviazgo.

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Lamine Yamal acompañado por la influencer sevillana Inés García Cena de celebración de campeones de liga de la plantilla del FC Barcelona en Casanova Beach Club / Marc Graupera

Y no es el único paso que han dado para formalizar su relación, ya que como han contado en el programa de Mediaset, Yamal ya conoce a los padres y familiares más cercanos de Inés, que estuvieron entre los invitados a la celebración 'en rosa' de su 19 cumpleaños tras conseguir la victoria en el Mundial. "Invitó a sus padres, primos, tíos, amigos... Tiró de todo el círculo de su chica. Está absolutamente enamorado", han revelado sus colaboradores.