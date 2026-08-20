Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: ¿por qué vistieron de Gucci para su boda íntima en Portugal?

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casaron el 11 de agosto de 2026 en una ceremonia civil tan discreta como cargada de simbolismo. La pareja eligió el salón de su casa de Cascais, Portugal, para darse el "sí, quiero" junto a sus cinco hijos. Pero hubo un detalle que convirtió el enlace en un guiño directo a su historia: ambos vistieron de Gucci.

La elección no fue casual. Cristiano y Georgina se conocieron 10 años antes, en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid y él jugaba en el Real Madrid. Una década después, la firma que estuvo en el inicio de su relación reapareció en el día de su boda.

Gucci, el círculo que se cierra

Para la ceremonia, Georgina Rodríguez renunció al vestido de novia tradicional y escogió un conjunto blanco de Gucci, con falda blanca de faille de seda y zapatos de satén con el característico detalle Horsebit. Cristiano Ronaldo llevó un traje de algodón beige claro confeccionado a medida, también acompañado de mocasines personalizados de la casa italiana. Sus hijos lucieron asimismo conjuntos coordinados de la firma (además de los zapatos).

El propio Demna, director artístico de Gucci -antes en Balenciaga-, explicó a 'Vogue' que vestir a la pareja para ese momento había sido especialmente significativo por el lugar donde comenzó su historia de amor. El diseñador resumió el simbolismo con una imagen muy clara: "Un hermoso círculo que se cierra, casi como un cuento de hadas moderno".

Georgina aseguró además que Demna entendió desde el primer momento el tono que buscaban. No querían convertir una ceremonia doméstica en una exhibición de gala, sino mantener una estética sencilla y coherente con la intimidad del enlace.

Noticias relacionadas

Una boda pensada para la familia

Casarse en casa también respondía a esa voluntad. El escenario no fue un hotel ni un palacio, sino el espacio donde la familia desayuna, come y comparte su vida cotidiana. La fecha reforzaba el simbolismo: el enlace coincidió con el décimo aniversario del día en que se conocieron. Después de los votos, Cristiano y Georgina acudieron al Santuario de Fátima para recibir una bendición privada.