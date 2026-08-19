Sílvia Abril (55 años), sobre sus estudios: "Yo acabé haciendo Derecho por seguir a mis amigas... Hice hasta cuarto de carrera"

El paso de la adolescencia a la adultez es uno de los periodos más duros de nuestras vidas. Como bien expone un artículo publicado en la revista 'Psychology Today', en el pasado la división entre la adolescencia y la adultez era muy clara, pues estaba marcada por rituales o costumbres sociales conocidos como ritos de paso.

Sin embargo, ahora muchos de estos ritos ya no existen, han perdido la importancia que tenían o han sido sustituidos por otros como, por ejemplo, el carnet de conducir, la independencia económica y residencial o el acceso a la universidad y al mundo laboral. Es lo que el psicólogo Jeffrey Arnett denomina "adultez emergente".

Durante este periodo, comprendido entre los 18 y los 25 años, las personas no solo exploran quiénes son en el contexto del amor, el trabajo, las creencias y los valores, sino que también se enfrentan a un sinfín de posibilidades y decisiones vitales, algunas de las cuales pueden llegar a lamentar posteriormente.

Todos los colores

De esto trata 'Todos los colores', una comedia dirigida por Beatriz de Silva, protagonizada por las actrices Mafalda Carbonell, Claudia Mora y Silvia Abril, y la paraesportista Eva Moral. La película se estrenó el pasado 12 de junio, tras presentarse en el Festival de Málaga, en la Sección Oficial fuera de concurso.

La historia sigue a Belén (Mafalda Carbonell), una joven de 17 años en silla de ruedas que cursa sus últimos meses de bachillerato mientras planea el viaje de fin de curso junto a sus amigas. Tras un problema con una asignatura, se ve obligada a unirse al equipo de atletismo, donde conoce a Laura, una atleta paralímpica que la ayuda a ver la vida de otra forma y a cuestionarse sus propios límites.

Se trata de un relato que apuesta por el humor y el descubrimiento personal, también en el terreno de la sexualidad: "Uno de los éxitos de esta comedia es cómo trata el sexo, las primeras veces… Las primeras veces desde una adolescente que va, encima, en silla de ruedas y se enfrenta a un primer amor", expresa Silvia Abril, que interpreta a la madre de Belén en la película, a 'Infobae'.

Seguir a tus amigos

"Creo que es la primera comedia con la que los adolescentes se van a sentir realmente identificados", dice Abril. Y es que tanto ella como el resto del reparto de 'Todos los colores' también fueron adolescentes en algún momento y vivieron situaciones similares.

"A mí me pasó, que es algo que también se plasma en la película, que yo acabé haciendo lo que hacían mis amigas. Me importaba tres pepinos la carrera que fuera", admitió Abril en una entrevista con Premios Platino el pasado 9 de junio. "Yo acabé haciendo Derecho por seguir a mis amigas".

Esta es una crisis por la que muchos pasan y que, según cuentan las protagonistas, también se ve reflejada en el personaje de Belén: mientras que ella aún no sabe cómo seguir su vida, sus amigas ya tienen claro que se irán fuera a estudiar en la universidad.

Cuatro años de carrera

Silvia Abril, nacida el 10 de abril de 1971 en Mataró (Cataluña), es una destacada actriz, presentadora y humorista española que ha participado en varios proyectos, como el programa 'Homo Zapping', la saga dirigida por Santiago Segura 'Padre no hay más que uno'o el 'late night' 'Buenafuente'.

Sin embargo, antes de llegar al mundo del entretenimiento, tuvo un paso por el mundo del Derecho: "Hice hasta cuarto de carrera", especificó la actriz en la entrevista con Premios Platino. Tras dejar los libros de leyes, entró en el Institut del Teatre de Barcelona y, posteriormente, se consolidó en la televisión.

Tanto su personalidad como su sentido del humor la han convertido en una figura muy querida en el escenario español y la han llevado a presentar y entregar algunos premios en las galas de los Premios Goya. La más reciente fue el pasado febrero, cuando la actriz entregó el galardón al mejor corto documental a Carlo D’Ursi.