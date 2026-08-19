Pablo Urdangarín, pasión con Johanna Zott en su vuelta al trabajo sin el apoyo de nadie de su familia

Pablo Urdangarín ha retomado sus compromisos deportivos con el Fraikin BM Granollers de balonmano tras disfrutar de unas tranquilas vacaciones de verano en las que, presumiendo de la maravillosa relación que mantiene tanto con la infanta Cristina como con Iñaki Urdangarín, ha repartido sus días de descanso entre el Palacio de Marivent en Mallorca -donde ha estado con su madre, su abuela la Reina Sofía, y otros miembros de la familia del Rey Felipe VI como Victoria Federica o la infanta Elena- y la localidad francesa de Bidart, donde ha recargado pilas con su padre, sus hermanos y otros familiares Urdangarín a los que está muy unido.

Un parón que le ha sentado fenomenal, como ha demostrado en su regreso a la cancha para disputar el XXXVI Torneo Ciudad de Granollers frente al Wacker Thun que terminó con victoria del equipo del nieto del Rey Juan Carlos por 34 a 31 con una destacada participación de Pablo, que una vez más se convirtió en uno de los jugadores más determinantes del Granollers.

Y aunque se esperaba que en su vuelta al trabajo estuviese arropado por algún miembro de su familia, ni doña Cristina, ni Iñaki, ni sus hermanos Juan, Miguel e Irene Urdangarín acudieron al partido, siendo su novia Johanna Zott el único apoyo con el que contó en las gradas confirmando una vez más que es su mayor fan.

Más enamorados que nunca después de tres años de relación, Pablo y la joven estudiante de Medicina derrocharon complicidad y gestos de cariño tras la victoria del Granollers, protagonizando abrazos, sonrisas y varios besos apasionados antes de abandonar el pabellón de la mano después de celebrar el título con sus compañeros.

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En el aire, si el jugador de balonmano viajará a Grecia el próximo 30 de agosto como sí harán su madre y su abuela Doña Sofía para asistir a la celebración del 80 cumpleaños de la Reina Ana María -una información que ha adelantado 'Vanitatis'- con la que toda la familia tiene una relación muy especial, por lo que no sería extgraño que Pablo o alguno de sus hermanos asistan al cumpleaños.