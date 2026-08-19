El cumpleaños más oscuro de Mette-Marit: problemas de salud, un hijo en prisión preventiva y una polémica relación con Jeffrey Epstein

Mette-Marit de Noruega cumple este miércoles 53 años, pero la familia real del país nórdico no está pasando por su mejor momento: entre la enfermedad que padece, los problemas de salud de su suegro, el rey Harald V, y el proceso judicial en el que se encuentra inmerso su hijo Marius Borg, la princesa vive un cumpleaños inusual.

Mette-Marit nació en Kristiansand el 19 de agosto de 1973, en una familia sin ascendencia noble. Sus padres se separaron cuando tenía 11 años, un factor que la llevó a adoptar una actitud rebelde durante su adolescencia. Con solo 23 años, se quedó embarazada de Morten Borg, un hombre acusado de tráfico de drogas que fue condenado a prisión, y dio a luz a Marius Borg. En 1999, Mette-Marit conoció a Haakon Magnus, el príncipe heredero al trono de Noruega, y ambos se casaron en 2001.

La pareja real dio la bienvenida en 2004 a Ingrid Alexandra, segunda en la línea de sucesión y futura reina una vez suceda a su padre y a su abuelo. Un año después, en 2005, tuvieron a su segundo hijo, el príncipe Sverre Magnus. Marius Borg, el primogénito de Mette-Marit, que nació en 1997, no posee ningún título nobiliario ni forma parte de la Casa Real noruega, pero siempre ha sido criado como un hijo más por la familia.

Problemas de salud

Hoy, Mette-Marit celebra su 53 aniversario en medio de un momento complicado. La princesa fue diagnosticada en 2018 de fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad que la ha ido alejando de la agenda real a lo largo de estos años debido al progresivo deterioro de su salud. El pasado mes de junio, la princesa se sometió a un trasplante de pulmón, por lo que actualmente se encuentra de baja médica y en proceso de recuperación.

Después de semanas sin aparecer públicamente —únicamente la Casa Real publicó una fotografía de Mette-Marit junto a su marido en casa con motivo del Mundial 2026, en el que ambos aparecían sentados celebrando la victoria de la selección noruega frente a Brasil—, este martes la princesa heredera fue vista fuera del palacio de Skaugum sin el cable de oxígeno con el que solía aparecer debido a su enfermdad.

Esta salida no ha estado relacionada con sus problemas de salud, sino con una visita al rey Harald, quien se encuentra ingresado en el hospital por una anemia hemolítica. El monarca, de 89 años, estará de baja durante dos semanas, tiempo en el que su hijo asumirá sus reponsabilidades.

Los príncipes Haakon y Mette-Marit de camino al hospital para visitar al rey Harald. / EFE

A pesar de los problemas médicos, la Casa Real noruega ha querido felicitar a Mette-Marit por su cumpleaños con una fotografía inédita de la familia. Como reza el pie de foto, la imagen fue tomada a principios de año. En ella aparece la princesa junto a su marido, Haakon, y sus dos hijos, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus. "¡Muchas felicidades a Su Alteza Real la Princesa Heredera Mette-Marit, que hoy cumple 53 años!", es el mensaje que acompaña a la publicación.

Su hijo Marius, condenado

A todo esto se suma la situación en la que se encuentra su primogénito, Marius Borg. En 2024, el joven fue detenido en Oslo tras un incidente violento con su expareja. Esta situación provocó la apertura de una investigación policial, que posteriormente siguió con denuncias de otras víctimas por agresión sexual y posesión de drogas. A principios de 2026, Borg fue juzgado por 38 delitos, entre ellos violaciones y abusos a distintas mujeres.

La sentencia llegó en junio de este año, cuando el Tribunal de Distrito de Oslo lo condenó a cuatro años de prisión por dos delitos de violación y malos tratos. El hijo de Mette-Marit debía cumplir condena en palacio hasta el 10 de agosto, cuando se celebró una nueva vista, y tanto él como sus abogados confiaban en que fuera puesto en libertad y finalizara el arresto domiciliario. Sin embargo, la Fiscalía solicitó mantener la prisión preventina durante cuatro semanas más porque considera que sigue existiendo riesgo de reincidencia en cuanto a posibles delitos violentos por parte del joven. Hasta el 7 de septiembre, Borg tendrá que permanecer en la finca de Skaugum y llevar una tobillera electrónica, mientras el proceso judicial sigue en marcha después de que ambas partes hayan recurrido la sentencia de cuatro años de cárcel.

Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, fue condenado a cuatro años de cárcel al ser declarado culpable de 34 delitos. / EUROPA PRESS

Amistad con Jeffrey Epstein

El escándalo de su hijo no es lo único que ha provocado una creciente desconfianza del pueblo noruego hacia la princesa Mette-Marit. Desde que se hizo pública en 2019 su vinculación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, la imagen de la Corona noruega ha ido sufriendo un profundo desgaste.

Aunque en 2019 salió a la luz que la princesa y el financiero habían mantenido una amistad entre 2011 y 2013, la polémica más fuerte estalló a principios de 2026 con la desclasificación masiva de más de tres millones de documentos judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en los que el nombre de la heredera al trono aparecía mencionado más de mil veces.

Los archivos de Epstein desvelaron que Mette-Marit havía mantenido una estrecha amistad con el magnate convicto, por lo que la princesa hizo un comunicado oficial para pedir disculpas y aclarar que los mensajes que intercambiaron no la representaban como persona.

Todas estas circunstancias han provocado que Mette-Marit no esté atravesando su mejor etapa, sufriendo revés tras revés en su imagen y percepción pública, una situación que podría alejarla del trono que, sobre el papel, tendría que ocupar como reina consorte algún día.