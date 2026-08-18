Shakira reconstruirá una universidad y diez colegios afectados por el terremoto en Colombia

La cantante colombiana Shakira anunció este lunes que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó, dañada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, y que junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento.

"Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó (...) Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy", dijo Shakira a periodistas en una visita con Buffett a Quibdó, capital del Chocó.

Quibdó es uno de los municipios más pobres de Colombia y de los más afectados por el terremoto, cuyo epicentro se situó en el departamento del Chocó, donde murieron al menos 13 personas y hubo miles de damnificados y centenares de viviendas y otras edificaciones destruidas o dañadas.

La otra cara del terremoto en Colombia: una comunidad aislada que clama la llegada del Estado / EFE

Su historia con Colombia

Howard Graham Buffett, hijo del multimillonario estadounidense Warren Buffett y con una larga trayectoria de trabajo en Colombia, recibió la ciudadanía colombiana en 2021, durante el Gobierno de Iván Duque, después de haber invertido más de 160 millones de dólares en proyectos en la región del Catatumbo, entre ellos la reconstrucción de carreteras, la sustitución de cultivos ilícitos y labores de desminado humanitario.

El empresario llegó en 2008 a Colombia de la mano de Shakira y su Fundación Pies Descalzos para apoyar la construcción de colegios en Barranquilla y Cartagena y desde entonces ha realizado distintas aportaciones a proyectos sociales en el país.

La Fundación Pies Descalzos trabaja desde hace dos décadas en Quibdó, donde en 2005 inauguró la sede María Berchmans de la Institución Educativa Antonio Ricaurte (INTAR), destinada a estudiantes de primaria.

Actualmente Pies Descalzos construye una nueva sede de la institución, con capacidad para 960 alumnos y 6.000 metros cuadrados de área construida, cuya obra figuraba con un avance del 90 % en la web de la organización, sin que por ahora se haya informado de posibles afectaciones por el terremoto.

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Solidaridad de la cantante

Shakira, que alcanzó este año el reconocimiento de cantante latina más escuchada del mundo con su canción mundialista 'Dai Dai', ya había expresado su solidaridad con las víctimas poco después del terremoto y mostrado su apoyo a las familias afectadas. El terremoto deja hasta el momento 287 fallecidos, 4.147 heridos y 194 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).