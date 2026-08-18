Ni tortilla ni paella: la inesperada comida favorita de Rodri Hernández que rompe con la dieta estricta de un futbolista

Rodri Hernández ya está en Barcelona. El centrocampista español ha aterrizado en la Ciudad Condal para cerrar su incorporación al FC Barcelona, después de que el conjunto azulgrana alcanzara un acuerdo con el Manchester City para hacerse con uno de los grandes nombres del fútbol mundial.

A sus 30 años, el madrileño llega al Barça después de haber levantado el Mundial con España y haber sido elegido el mejor jugador del torneo, además de contar ya en su palmarés con un Balón de Oro, conquistado en 2024.

Su llegada al FC Barcelona ha puesto el foco en todos los aspectos de su carrera, pero también en el lado más personal de un futbolista acostumbrado a hablar poco de su vida fuera del terreno de juego.

No siempre ha sido así

Rodri desveló cuál es su comida favorita en una entrevista concedida a 'GQ España' el pasado año, cuando todavía militaba en el Manchester City y acababa de conquistar su Balón de Oro. En aquel encuentro, el centrocampista repasó algunos de los objetos, aficiones y pequeños placeres imprescindibles en su día a día. Entre ellos, apareció también la gastronomía.

"El sushi, mi comida favorita", afirma Rodri en un vídeo publicado por la revista en su cuenta de TikTok. Una elección que, sin embargo, no siempre estuvo entre sus preferencias. El futbolista explica que durante su infancia apenas prestaba atención a este tipo de comida y que, cuando llegó a probarla, no le gustó.

Es solo "un capricho"

Su percepción cambió con los años: "Cuando me he hecho mayor, la verdad que -de la mejor calidad- el sushi es espectacular", explica. A pesar de reconocer que no es una comida que consuma habitualmente, sí la reserva para esos momentos en los que quiere darse "un capricho".

Dentro de la enorme variedad que ofrece la gastronomía japonesa, Rodri tiene claro qué es lo que más le gusta: los 'makis' (que podría traducirse como 'rollos'), un tipo de sushi tradicional que consiste en un rollo cilíndrico de arroz, junto con otros ingredientes envueltos en una hoja de alga nori (alga marina comestible).

Tres 'makis' y unos palillos. / Pixabay / RG7

La dieta de un deportista de élite

El centrocampista también habló sobre su dieta y, aunque es consciente de la importancia de alimentarse correctamente para mantener el rendimiento al máximo nivel, no se considera una persona especialmente obsesionada con lo que come. "No soy muy meticuloso con la comida, soy más abierto en ese sentido, intento comer variado", asegura. Rodri sí que reconoce, en cambio, la necesidad de cuidar la alimentación dentro de "el nivel en donde nos movemos. No podemos descuidarnos".

Sin embargo, su filosofía está lejos de seguir una dieta extremadamente restrictiva. Para el futbolista, la clave está en mantener una alimentación variada sin convertir cada comida en una cuestión de cálculo.

Un condimento para "desinfectar"

Por último, la conversación también dejó una curiosidad más sobre las preferencias del futbolista. El nuevo azulgrana reconoce que nunca ha llegado a entender del todo el wasabi, una pasta verde de sabor muy fuerte y picante que se usa como condimento para el sushi. Por ello, su relación con este condimento pasa, sobre todo, por utilizarlo con mucha moderación.

De hecho, el centrocampista admite haber "cometido el error que alguna vez todo el mundo ha cometido que es echarle mucho" y hacer que la salsa de soja resulte prácticamente imposible de comer.

Su solución es sencilla: poner "un poquito", no tanto por el sabor, explica, sino porque el wasabi se utiliza para ayudar a "desinfectar" el pescado. De hecho, este condimento, además de realzar el sabor del sushi, se usa como un antibacteriano natural para proteger contra microorganismos del pescado crudo.

Ahora, mientras Rodri se prepara para comenzar su aventura con el Barça, los aficionados ya conocen también una de sus debilidades fuera del césped.