Àngel Llàcer (52 años), sobre su decisión de abandonar la carrera: "Mi abuela no me hablaba y mi madre, superenfadada, iba llorando"

Àngel Llàcer es conocido no solo por ser uno de los jueces de 'Tu cara me suena' -y ahora, también, el presentador del programa 'Una fiesta de muerte'-, sino también por haber dirigido y participado en algunas de las obras de teatro más aplaudidas de España, como 'Cantando bajo la lluvia', 'La jaula de las locas' o 'The Producers'. Su personalidad extrovertida y su particular sentido del humor lo han convertido en uno de los rostros más célebres de la televisión española. Sin embargo, detrás del personaje público, asegura que existe una persona muy distinta.

A lo largo de su carrera, Llàcer ha experimentado una gran transformación, pasando de ser un joven profesor eufórico y muy ambicioso en la primera etapa de 'Operación Triunfo' a convertirse en un comunicador más calmado y reservado: "Antes hablaba con todo el mundo, iba a un restaurante y terminaba en la cocina; en una fiesta, en el escenario cantando…", confesó en una entrevista con 'The New Barcelona Post' en 2023.

Ahora, en cambio, a sus 52 años, admite sentirse criticado y rechazado por la imagen que se ha creado en torno a su nombre: "El Àngel Llàcer no tiene nada que ver conmigo. Yo soy Àngel. De nada sirve ser Àngel Llàcer".

Un estilo de vida diferente

Tras superar una experiencia al borde de la muerte por culpa de una bacteria en 2024, lo cual le obligó a pasar por cuatro operaciones, el presentador asegura haber iniciado una etapa de reflexión marcada por la llegada de los 50: "Es más triste que la de los 40 o los 30 porque es de la vejez. Es el cuerpo, cómo me cuelga el cuello, qué piel de elefante tengo", confiesa al citado medio.

Tanto el refugio y la tranquilidad que ha encontrado en la localidad catalana de Sant Cugat del Vallès como su carrera en el mundo del entretenimiento han cobrado mucha importancia a lo largo de su recuperación. Con todo, reconoce que se trata de una profesión muy exigente: en varios de sus papeles, ha tenido un entrenador personal que le ha obligado no solo a hacer deporte, sino también a dormir las horas suficientes y a comer de forma adecuada.

Llàcer afirma que siempre ha mantenido una alimentación muy sana, por lo que, cuando tiene que hacer dieta, solo tiene que renunciar al alcohol, uno de sus mayores caprichos e, inexplicablemente, uno de sus mejores métodos para mantener una buena voz: "Cojo una borrachera y al día siguiente tengo la voz mejor".

Un actor formado en Esade

Pero Llàcer es mucho más que un rostro familiar de la televisión: es también uno de los grandes renovadores del teatro musical español. Licenciado en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona y formado en centros de prestigio de Berlín (Alemania) y San Miniato (Italia), según indica la página web de 'Cartelera musicales', ha conseguido fusionar la formación académica con un carisma arrollador que conecta con todo tipo de públicos.

Su llegada al mundo de la interpretación, sin embargo, no fue inmediata. Antes de ello, probó suerte en el ámbito empresarial: "Me fui a hacer Empresariales a Esade, pero duré poco, muy poco". Al cabo de tres meses lo dejó para centrarse en el drama, aunque se quedó en la escuela de empresa dirigiendo al grupo de teatro durante cinco años; tiempo que le sirvió para probar obras que luego trasladaría a los grandes escenarios.

La decisión de abandonar Empresariales supuso un golpe muy duro para su familia: "Mi abuela no me hablaba y mi madre, superenfadada, iba llorando y diciendo 'hijo mío, qué desgracia'. Vamos, un soporte horrible, nefasto". Pero todo eso cambió cuando participó en 'El sueño de Mozart', un éxito en la programación teatral de Barcelona, por el que recibió varios premios e hizo sus primeras entrevistas.

"El éxito para mí sería no ser Àngel Llàcer"

El éxito, admite Llàcer, le trajo cosas buenas, pero también otras no tan positivas, pues pasó de ser un simple joven a un rostro conocido, en el que la gente empezó a verter sus frustraciones y anhelos sociales: "Hay gente que dice yo quiero ser rico y otra que quiere hacer el mejor croissant del mundo o teatro. Ahora, ellos se ríen porque he acabado haciendo más dinero que muchos de los que estudiaron en Esade".

El presentador cuenta que trata de cuidar su forma de ser y de evitar los conflictos. No obstante, siempre hay alguien que termina ofendiéndole a través de las redes sociales. Por este motivo, explica Llàcer, pese a tener cuenta de Twitter (ahora X), nunca lo mira: "Mis amigos me lo leen y veo que me insultan. Y pienso 'hostia, qué fuerte. Son capaces de crear un personaje que no existe'".

El actor tiene claro cuál es su idea de éxito: "Para mí sería no ser Àngel Llàcer", asegura antes de definirse como un "fracasado" por no suscitar interés más allá de su figura pública. "Àngel Llàcer no tiene nada que ver conmigo. Yo soy el Àngel", zanja.