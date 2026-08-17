¿Quién es Brian Hickerson? Así es la expareja de la actriz Hayden Panettiere, que ha muerto a los 36 años

La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años ha vuelto a poner el foco sobre Brian Hickerson, el hombre con el que la actriz mantuvo una relación sentimental durante varios años y que estuvo vinculado a una de las etapas más polémicas de su vida.

Panettiere, conocida especialmente por sus papeles en las series 'Héroes' y 'Nashville', falleció el domingo 16 de agosto. La causa de la muerte todavía no se ha hecho pública y las autoridades mantienen abierta una investigación sobre las circunstancias del fallecimiento.

¿Quién es Brian Hickerson?

Brian Hickerson es un agente inmobiliario y aspirante a actor estadounidense. Su relación con Hayden Panettiere comenzó en 2018, después de que la actriz pusiera fin a su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, padre de su hija Kaya.

Hickerson y Panettiere mantuvieron una relación intermitente durante aproximadamente cuatro años, hasta 2022. Así como recoge la revista estadounidense 'Us Weekly', la relación comenzó a ocupar titulares en 2019, cuando Hickerson fue detenido en Los Ángeles después de un incidente de violencia doméstica. Un año después, volvió a ser arrestado en Wyoming (Estados Unidos) tras otro episodio relacionado con Panettiere.

A los tribunales

Los problemas entre ambos terminaron en los tribunales. En abril de 2021, Hickerson se declaró 'no contest'- una figura del sistema judicial estadounidense por la que el acusado no admite ni niega formalmente los cargos, aunque acepta las consecuencias de la condena- ante dos cargos graves derivados del incidente ocurrido en 2019 y fue condenado a 45 días de prisión.

Además, recibió cuatro años de libertad condicional y una orden de alejamiento de Panettiere durante cinco años. El propio Hickerson ha reconocido posteriormente los episodios de violencia en el canal estadounidense 'TMZ', y ha asumido públicamente la responsabilidad por su comportamiento.

'This is me'

La relación y sus episodios de violencia también aparecen en las memorias de Panettiere, 'This is Me: A Reckoning' (que podría traducirse como 'Esta soy yo: un balance'), publicadas en mayo de este año. En el libro, la actriz relata su experiencia con el abuso y explica cómo aquella relación afectó a su vida, además de otros aspectos como sus problemas con el alcohol, la depresión posparto y la relación con su hija.

Pese a que la situación sentimental entre ambos no estaba definida como una relación de pareja en los meses anteriores a la muerte de la actriz, en marzo de 2026, Panettiere fue fotografiada llegando al aeropuerto de Los Ángeles junto a Hickerson mientras utilizaba muletas.

Una relación confusa

Las imágenes volvieron a generar rumores sobre una posible reconciliación, pero la representante de la actriz negó que mantuvieran una relación sentimental y que solo seguían siendo amigos, según explicó la citada revista estadounidense.

Noticias relacionadas

Aun así, Hickerson reconoció al canal estadounidense que Panettiere seguía ocupando un lugar importante en su vida y aseguró que ambos mantenían una relación basada en el respeto mutuo y que todavía sentía amor por ella. También afirmó que incluso había llegado a imaginar un futuro en el que pudieran casarse.