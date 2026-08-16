Ni gimnasio ni 'running': el deporte que practica Silvia Intxaurrondo para desconectar de las cámaras

Silvia Intxaurrondo se ha consolidado como uno de los rostros más reconocibles de la televisión pública. La periodista compagina su trabajo al frente de 'La hora de la 1' con su faceta como escritora y su vida familiar, una parcela que mantiene alejada de los focos.

Madre de dos hijos y acostumbrada a comenzar su jornada de madrugada, la presentadora también encuentra tiempo para cuidar su forma física. Sin embargo, los años y la falta de tiempo han hecho que tenga que modificar la manera en la que practica deporte.

Un deporte adaptado a su momento vital

En una entrevista concedida a 'Revelo' en marzo del pasado año, Intxaurrondo explicó cómo había cambiado su relación con el ejercicio físico. La periodista, que anteriormente practicaba 'running', reconoció que ya no afrontaba el deporte de la misma manera que años atrás: "Por la falta de tiempo y también con el paso de los años… Una ya con 45 no tiene la misma facilidad ni la misma agilidad para correr".

Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1' / RTVE

Ante este cambio, la presentadora optó por "ir adaptando el deporte que uno hace a la edad que tiene y a las cualidades físicas que tiene". Para ella, el objetivo no pasa por competir ni por mantener unas determinadas marcas, sino por encontrar una actividad que pueda incorporar a su día a día y que, al mismo tiempo, le permita disfrutar.

Y cuando llega el buen tiempo...

Entre las disciplinas que practica actualmente, Intxaurrondo hace "lo que me permite la vida, que es bicicleta, me gusta mucho". La periodista habló incluso con cierto orgullo de sus habilidades sobre dos ruedas: "Y ojo, cuidado, que soy buena en la bici". Esta es una afición que parece haberse convertido en una de sus principales formas de mantenerse activa pese a su apretada agenda profesional.

Pero la bicicleta no es el único deporte que forma parte de su rutina. "Cuando viene el buen tiempo, me encanta nadar, lo disfruto mucho", explicó Intxaurrondo. Practicar ejercicio, a su juicio, tiene una finalidad que va mucho más allá de mantenerse en forma: "Al final, el deporte es para que nos sintamos sanos, nos sintamos bien y nos divirtamos".

De la natación al waterpolo

Además, sus dos hijos también son aficionados de un deporte un tanto más exigente. Ambos practican waterpolo, una disciplina a la que llegaron inicialmente de manera bastante diferente. Según cuenta Intxaurrondo, sus hijos comenzaron en natación con el objetivo de aprender a desenvolverse en el agua. "Nosotros fuimos a la Concepción, que es un club del barrio de la Concepción. Les metimos en natación, pero dijimos 'si tocan una pelota en el agua será más divertido y se aficionarán'", relató la periodista.

La estrategia funcionó, pues el waterpolo acabó convirtiéndose en una afición familiar: "Al final mis hijos han hecho que yo me aficione al waterpolo y ahora ya soy una seguidora total de la Selección, de la femenina y de la masculina".

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"Del Athletic, naces"

Intxaurrondo también es una gran aficionada al fútbol y, especialmente, al Athletic Club de Bilbao. Su vínculo con el equipo vasco se remonta a su infancia; desde entonces lo ha vivido siempre como "una pasión muy especial": "Yo he sido siempre del Athletic, he seguido sus partidos, mi hermano cuando era pequeño jugó en el Athletic y la verdad que es que el sentimiento que genera ese equipo es inmenso. Creo que del Athletic, naces. En mi tierra pasa mucho, uno ya nace y es del Athletic de Bilbao".