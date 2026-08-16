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Laura Escanes aclara los rumores de embarazo junto a Joan Verdú tras una foto que desató las especulaciones: "No no no, chicas"
La creadora de contenido ha preferido tomarse con humor unas especulaciones que se hicieron virales a raíz de una simple fotografía de sus vacaciones
EP
Laura Escanes ha vuelto a convertirse en protagonista en redes sociales después de compartir una fotografía durante sus vacaciones en Menorca junto a su pareja, Joan Verdú. Una imagen aparentemente cotidiana, en la que la creadora de contenido posa en plena calle, fue suficiente para que algunos de sus seguidores comenzaran a hacer comparaciones con una fotografía que publicó en 2019, cuando anunció que estaba embarazada de su primera hija junto a Risto Mejide.
La similitud que algunos usuarios encontraron entre ambas imágenes hizo que no tardaran en aparecer comentarios preguntándole directamente si estaba esperando un bebé. Una asociación que, lejos de pasar desapercibida para Escanes, provocó que la influencer decidiera responder públicamente y despejar cualquier duda ante quienes habían interpretado la fotografía como una posible pista sobre un nuevo embarazo.
Con su habitual sentido del humor, Laura fue tajante a la hora de negar los rumores y dejó claro que no había ningún mensaje oculto detrás de su publicación. "No no no chicas. No es indirecta ni hay embarazo ni bebé", aseguró, poniendo así punto final a las especulaciones que habían comenzado a circular entre sus seguidores.
Pero la catalana quiso ir un paso más allá y recuperó precisamente aquella fotografía de 2019 que había despertado las comparaciones. Al compartirla de nuevo, acompañó la publicación de un mensaje en tono divertido: "No es versión 2.0 de esta foto con otro bebé, lo prometo", añadió entre emojis de risa, dejando claro que la coincidencia visual no escondía ningún anuncio.
De esta manera, Laura Escanes ha preferido tomarse con humor unas especulaciones que se hicieron virales a raíz de una simple fotografía de sus vacaciones. Por el momento, y ante la pregunta que muchos de sus seguidores se hicieron al verla, la respuesta de la influencer es clara: no hay embarazo ni bebé en camino, pese a que la imagen haya hecho viajar a algunos hasta aquel inolvidable anuncio de 2019.
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