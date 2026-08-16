No todo son mansiones y lujo, estos famosos abandonaron la ciudad para emprender una vida de hortelano: "Hago autoabastecimiento de muchas cosas"

No es extraño ver a deportistas, actores, artistas y 'celebrities' en general viviendo una vida llena de lujos en las grandes ciudades. Lo que es menos habitual es ver a esos famosos viviendo aislados en medio del campo o de las montañas, lejos del glamour de las urbes.

Aun así, existen varios casos, tanto en España como en el resto del mundo, en los que estas estrellas televisivas y cinematográficas toman esta decisión. Ya sea por estar hartos de las capitales, la contaminación y el ruido o por una cuestión de raíces u origen.

Lejos del centro de Madrid

Una de las últimas personas en hablar de este gran cambio de vida ha sido Miguel Ángel Silvestre, uno de los actores españoles más conocidos del panorama cinematográfico actual. El actor alcanzó una gran popularidad con la serie 'Sin tetas no hay paraíso' y ha consolidado su carrera con grandes éxitos en series y películas como 'Velvet', 'Sense8', 'Narcos' o 'La casa de papel'.

Según confesó hace unos años a la revista '¡Hola!', su casa no se encuentra en el centro de Madrid ni tampoco en una urbanización de lujo con piscina climatizada. A pesar de pasar largas temporadas en la capital por trabajo, el actor vive en la nada: "Vivo en un bosque, en mitad del bosque", confesó. Además, expone: "Hago autoabastecimiento de muchas cosas y me encuentro muchos animalitos, más o menos grandes, pero convivimos en armonía".

Vida anónima en un pueblo

Otro de los casos más sonados es Quim Gutiérrez. El actor catalán, que ganó el Premio Goya a Actor Revelación en 2007, también ha conseguido encontrar la paz en el campo, en una especie de refugio alejado de la fama, junto a su esposa Paula Willems y a sus dos hijos.

Aunque Gutiérrez siempre ha separado de manera muy clara su vida profesional de su vida privada, en una entrevista a 'Vanity Fair' en el 2022, confesó: "Empezamos con la idea de buscar una segunda residencia, pero al final se ha convertido en la primera. Hemos ganado en privacidad y aislamiento, y a mí me ha ocurrido una cosa fantástica, que es que en mi pueblo no me conoce mucha gente".

De la televisión a un jardín botánico

Pasando al mundo de la televisión, encontramos el caso de Íñigo Segurola, uno de los rostros más reconocibles de la jardinería en España durante décadas. Segurola, después de 1.000 episodios de Bricomanía, dejó el programa en 2020 y se fue a vivir a un pequeño valle, que se encuentra en Oiartzun (Guipúzcoa, País Vasco).

En su nueva vida, en vez de olvidarse para siempre de la jardinería, decidió dedicar la mayor parte de su tiempo a su mayor proyecto personal: Lur Garden, un jardín botánico de 17.000 metros cuadrados que cuenta con 16 jardines temáticos. Allí, Segurola vive la vida de sus sueños, rodeado de su mayor pasión: la naturaleza.

De España hasta Hollywood

Otros casos en el ámbito español son Beatriz Montañez, excolaboradora en 'El intermedio', que pasó por una crisis existencial que le llevó a dejarlo todo y trasladarse a vivir a una cabaña de piedra, gastando unos 150 euros al mes, y las hermanas Lucía y Paola Dominguín Bosé, que viven en Vilamarxant, un municipio de la Comunidad Valenciana donde encuentran tranquilidad.

Finalmente, encontramos, en el ámbito internacional, a la pareja formada por Elsa Pataky y Chris Hemsworth se mudó, junto con sus hijos, a Byron Bay, un pequeño municipio costero del sureste de Australia. La idea surgió para que los niños tengan la oportunidad de crecer en un entorno alejado del estrés de Hollywood.