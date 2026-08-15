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El rincón costero al que siempre regresa Silvia Intxaurrondo cuando se apagan los focos
La periodista ha regresado a su lugar de trabajo tras varias semanas de descanso
Silvia Intxaurrondo reaparece en TVE cargando contra el ático de Ayuso: “Todos sabemos la respuesta”
"Madre de dragones": el lado más personal y desconocido de Silvia Intxaurrondo tras las cámaras
Silvia Intxaurrondo ha vuelto esta semana a 'La hora de la 1' después de completar sus vacaciones. La periodista ha reaparecido en TVE con su habitual tono irónico y no ha tardado en pronunciarse sobre la polemica del ático adquirido por la Comunidad de Madrid para Isabel Díaz Ayuso.
Durante este tiempo de descanso, la presentadora también había dejado pistas sobre el lugar elegido para desconectar: Vizcaya, una tierra estrechamente ligada a su historia personal.
La playa favorita Silvia Intxaurrondo
La propia Intxaurrondo ha confirmado durante sus vacaciones que se encontraba descansando y avanzando su nueva novela. El pasado 5 de agosto compartió en sus redes sociales imágenes de una excursión por la Ruta de los Montes de Hierro (Vizcaya), acompañadas de una descripción del paisaje minero: "Kilómetros y kilómetros de minas a cielo abierto, antiguas rutas de tren para trasladar el mineral, hornos de calcinación, arroyos y bosques".
El vínculo de la periodista con esta zona se remonta a antes de la temporada estival, ya que su infancia transcurrió en Santurtzi, una localidad en la que mantiene una fuerte conexión con sus raíces vizcaínas. Además, una de las playas mas vinculadas a su historia personal es La Arena, en Muskiz.
En 2015, ETB dedicó un capítulo del programa 'Tu playa favorita' a la periodista, que recorrió el arenal y mostró los lugares en los que había crecido durante su infancia y adolescencia. El propio programa definió La Arena como "la playa que vió crecer a Silvia Intxaurrondo".
El pueblo paterno
A pocos kilómetros de este entorno se encuentra además Sopuerta, el municipio que ocupa un lugar especialmente importante en la historia familiar de Intxaurrondo. Es el pueblo de su padre y el escenario en el que situó buena parte de su novela 'Solas en el silencio'.
La periodista ha contado en diferentes entrevistas, como en RNE, su relación con la localidad y los recuerdos de su infancia vinculados a ella. El pasado mes de junio, la revista 'Viajar' recuperó esta conexión y presentó Sopuerta como uno de sus refugios de Vizcaya.
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