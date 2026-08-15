La propuesta de Lucas a Andy: "Es mi niño mimado; llenamos diez estadios olímpicos"

Tras 20 años de carrera, todo parecía indicar que el exitoso grupo Andy y Lucas había llegado a su final. La despedida definitiva sobre los escenarios se produjo en octubre de 2025, tras una pelea entre ambos que fue la avanzadilla de una retahíla de acusaciones y reproches. Hasta ahora. En 'prime time', Lucas irrumpió en directo en el ¡De Lunes a Viernes! y abrió la puerta, más que nunca, a un posible regreso.

El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona llamó a Rubén, el mánager de Andy, para a continuación conectar también a Lucas. El gaditano habló, antes que nada, de lo mal que lo ha pasado con sus problemas en la nariz. "Las he pasado canutas, no sabéis lo que es llevar dos años con esta nariz”.

"Llenamos diez estadios olímpicos"

Pero rápidamente abordó el asunto. "Vuelve con Andy y Lucas, y llenamos diez estadios olímpicos", le dijo el cantante al mánager de Andy, generando sorpresa entre los presentes. "Es lo que tienes que hacer", enfatizó.

Acosta, todavía perplejo, le preguntó si realmente estaba dispuesto a volver con Andy después del abrupto final. "Pero si es mi hermano, pero si es mi niño mimado. ¿Cómo no voy a querer yo?", replicó Lucas, abriendo la puerta definitivamente.

¿Qué opina Andy?

La pregunta ahora es qué opina Andy Morales en todo esto. El cantante está inmerso en su gira en solitario, el 'Solo Tour'. Es la primera vez que actúa sin Lucas, con su banda, con el escenario para él solo, repasando sus grandes éxitos cuando formaba parte del dúo y sus nuevas letras como 'Marioneta'. "Me dejé tratar como una marioneta y sentirme a tu antojo. Pero mi alma ahora grita, voy a cambiarlo todo", canta en dicha canción.

Antes de embarcarse en la gira, Andy se sinceró sobre el desgaste que le provocó el final de Andy y Lucas. Muchas de las tensiones venían de la parte creativa: "Yo he compuesto siempre. En el segundo disco de Andy y Lucas compuse 'Madre' y en los últimos discos la mitad de los temas eran míos", señala. Según su versión, esto no sentó bien en el dúo: "A Lucas no le gustaba que yo compusiera porque, claro, no es tontería, la fuente de ingreso era menor", afirma, convencido de que ese reparto de autorías fue una de las razones que complicaron la relación.

En mayo... "no va a haber reencuentro"

"Vuelvo a repetir, no va a haber reencuentro", aseguraba en mayo Andy. "Yo ya tengo mi vida, mi familia y yo quiero estar tranquilo, y por muy mal que me vaya me va a dar para comer. Mi tranquilidad está por encima de todo. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por dinero, por fama, por llenar el WiZink? No lo creo", subrayaba.

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