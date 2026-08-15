Julio Iglesias pone a la venta su mansión de Galicia: su valor podría llegar a rondar los cuatro millones de euros.

Julio Iglesias ha decidido desprenderse de una de las propiedades que incorporó recientemente a su patrimonio inmobiliario en España. El cantante ha puesto a la venta una espectacular finca situada en el municipio de Piñor, en Ourense, una propiedad de unos 16.000 metros cuadrados que adquirió hace aproximadamente un año y que, pese a su especial vínculo con Galicia, nunca llegó a convertirse en su residencia.

La finca, cuyo precio podría situarse en torno a los cuatro millones de euros, está siendo comercializada por Lucas Fox, la inmobiliaria especializada en propiedades de lujo que también participó en la adquisición de la propiedad por parte del cantante.

La elección del cantante no fue casual. La propiedad se encuentra cerca de A Peroxa, localidad vinculada a los orígenes familiares de Julio Iglesias y lugar de nacimiento de su padre, el doctor Julio Iglesias Puga.

Una finca de 16.000 metros cuadrados

El complejo se encuentra completamente protegido por altos muros y combina construcciones de piedra con amplias zonas ajardinadas y boscosas. Según la información publicada sobre la propiedad, anteriormente perteneció a Manuel Cabezas, exalcalde de Ourense.

En el centro de la finca se encuentra la vivienda principal, una construcción de 1.637 metros cuadrados repartidos en tres plantas. Los distintos niveles están comunicados tanto por una escalera de piedra como por un ascensor.

Una imagen de la casa del cantante que esta puesta en venta. / Lucas Fox

La residencia cuenta con siete dormitorios y trece baños, además de diferentes espacios destinados tanto a la vida cotidiana como al ocio. Entre ellos se encuentran una amplia suite principal, un gran comedor y una cocina profesional completamente equipada.

La casa también dispone de biblioteca, una zona de descanso con chimenea, gimnasio, bodega y garaje, al que se accede mediante una rampa situada en la parte trasera.

Dos construcciones independientes, piscina y lago artificial

La propiedad no se limita a la vivienda principal. En el terreno hay además dos edificios independientes.

Uno de ellos está preparado para alojar a invitados o personal de servicio. Dispone de dos dormitorios con sus respectivos baños privados, además de un salón luminoso y una cocina equipada.

El segundo edificio se encuentra frente a la piscina y está concebido como un espacio de ocio. En su interior cuenta con una zona equipada con jacuzzi y una cocina italiana integrada en uno de los muebles.

El exterior amplía todavía más las posibilidades de la finca. Entre sus elementos se encuentran un granero tradicional gallego, un parque para perros, una zona destinada al almacenamiento de leña, jardines, áreas boscosas y un lago artificial privado.

El cantante mantiene otra gran propiedad en España

La venta de esta finca no supone que el cantante se desprenda de su patrimonio inmobiliario en España. Julio Iglesias continúa siendo propietario de Las Cuatro Lunas, una espectacular finca situada en Ojén (Málaga), a unos diez kilómetros de Marbella.

Esta otra propiedad tiene unas dimensiones muy superiores, con una extensión aproximada de 450 hectáreas. Su valor se ha llegado a estimar en hasta 150 millones de euros.

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Es allí donde la familia del cantante suele pasar parte de sus vacaciones de verano. La finca ofrece un elevado nivel de privacidad y unas vistas privilegiadas tanto al mar como a las montañas malagueñas.