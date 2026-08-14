"Madre de dragones": el lado más desconocido y personal de Silvia Intxaurrondo detrás de las cámaras

Silvia Intxaurrondo se ha consolidado como uno de los rostros más reconocibles de la televisión española gracias a su labor al frente de 'La hora de La 1'.

Sin embargo, lejos de los focos, la periodista mantiene una vida privada muy discreta, en la que apenas deja entrever algunos detalles. Uno de ellos es la descripción con la que se presenta en Instagram: "Madre de dragones".

La vida de madre

La expresión es un guiño a la serie 'Juego de Tronos' y hace referencia a sus dos hijos, a quienes Intxaurrondo protege especialmente de la exposición pública. De hecho, aunque en alguna ocasión ha compartido imágenes relacionadas con su faceta como madre, nunca muestra el rostro de los menores.

La propia periodista ha reconocido que compaginar una carrera televisiva con la crianza no resulta sencillo. En una entrevista concedida a 'El País' explicó cómo intenta aprovechar el tiempo con sus hijos pese a las exigencias de su profesión: "Es una misión muy difícil, por no decir imposible. Yo, lo que hago, es que el poco tiempo que paso con ellos sea de calidad, de hacer cosas especiales, con mimo".

"Vengo de una familia humilde"

Intxaurrondo también viste de una forma muy diferente a la que miles de espectadores están acostumbrados a ver: conduce un coche familiar y va con vaqueros y deportivas.

Y es que, detrás de la imagen que proyecta cada mañana en televisión, la realidad es otra muy distinta. En una entrevista con 'Vanity Fair', Intxaurrondo explicó que fue la primera mujer de su familia en acceder a la universidad, algo que atribuye al sacrificio de sus padres: "Vengo de una familia humilde, y mis padres fiaron todo a mi educación. Desde el primer momento supe que no podía fallar".

La periodista nación en Baracaldo (Vizcaya) y ha contado que creció en un entorno donde el trabajo y el esfuerzo eran valores fundamentales. Esa educación, reconoce, le convirtió en una persona muy autoexigente y le enseñó a valorar cada oportunidad profesional.

Una imagen muy diferente

Aunque hoy es una de las periodistas más influyentes de la televisión pública, Intxaurrondo también reconoció en la entrevista que una de las figuras que más marcaron su trayectoria fue Iñaki Gabilondo. Durante sus prácticas en la Cadena Ser descubrió la profesión desde dentro y encontró en el veterano periodista un modelo a seguir.

Precisamente, en una entrevista a esta cadena de radio la periodista reconoció que la televisión ha construido una imagen excesivamente rígida de ella: "Cuando me conocen me dicen: 'Vaya, si eres simpática'".

Y es que Intxaurrondo asegura que fuera de plató tiene un gran sentido del humor y que esa percepción pública de seriedad le ha perjudicado incluso en su plano más personal.

'Solas en el silencio'

Más allá de la televisión, la periodista ha desarrollado otra de sus grandes pasiones: la literatura. En 2025 publicó 'Solas en el silencio', una novela inspirada en historias de mujeres marcadas por la violencia machista.

Durante la promoción del libro, Intxaurrondo explicó en 'Vanity Fair' que escribir siempre había formado parte de sus aspiraciones y que, antes de ser periodista, soñaba con convertirse en escritora.

Interés por el mundo árabe

Otro de los aspectos menos conocidos de la vida de la periodista es su matrimonio con Farouk Jhinaoui, de origen tunecino. Ambos se conocieron durante su etapa universitaria y, desde entonces, han mantenido su relación alejada del foco mediático.

Además, también emprendieron juntos un proyecto profesional y fundaron Sukun Comunicación S.L, una consultora especializada en comunicación y en facilitar las relaciones entre empresas e instituciones españolas con los países árabes.

El interés de la periodista por el mundo árabe va mucho más allá de su matrimonio. Además de licenciarse en Periodismo en la Universidad de Navarra, completó sus estudios de Filología Árabe y cursó un Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos.

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Pese a su popularidad, Intxaurrondo ha convertido la discreción en una de sus señas de identidad. Sus redes sociales apenas muestran aspectos de su vida familiar y son escasas las ocasiones en las que habla públicamente de su entorno más cercano.