El insólito perfil académico de Silvia Intxaurrondo: la titulación universitaria que atesora y muy pocos conocen

La periodista Silvia Intxaurrondo volvió este lunes, día 10, a ponerse al frente de ‘La hora de La 1’. En su ausencia, desde el pasado 29 de junio, Aida Bao y Álex Barreiro han estado presentando el programa de TVE, y tras unas semanas en las que el nombre de Intxaurrondo había sonado con fuerza como posible fichaje en otra cadena, la comunicadora vasca ha retornado este lunes la conducción de ‘La hora de La 1’.

Profesionalidad y estilo directo

En este sentido, hablar de Silvia Intxaurrondo implica recordar que es una de las periodistas más valoradas de la televisión, ya que ha sabido mantenerse en lo más alto sin perder la profesionalidad y un estilo directo que siempre la ha caracterizado.

De esta forma, la periodista nacida en Barakaldo (Vizcaya) hace 46 años, comenzó su carrera en la radio, donde pasó por emisoras como la Ser y más tarde saltó a la televisión, trabajando en informativos y programas de actualidad en diferentes cadenas.

La formación previa de Intxaurrondo es uno de los puntos claves para que se haya mantenido igual de competente a lo largo de los años.

Periodismo de vocación y profesión

El periodismo siempre ha sido la vocación de Intxaurrondo, según explicó ella misma en una entrevista con la Universidad Autónoma de Madrid: "A los 13 o 14 años me quedé impresionada por las coberturas de algunos corresponsales de guerra españoles en la antigua Yugoslavia".

Algo que le impactó fue que, "además de su concisión y de acercarnos realidades lejanas como si sucedieran aquí al lado, narraban con pasión. Y, desde entonces, nunca he dejado de sentir esa pasión", afirma la presentadora vasca.

Es por ello que, aparte de estar graduada en Periodismo, tiene también otros estudios: es licenciada en Filología Árabe y cuenta con un máster en Estudios Árabes e Islámicos.

Filología Árabe y Estudios Árabes e Islámicos

Su interés por especializarse en estos países viene porque "siempre me ha gustado la crónica internacional. Y, dentro de esa gran área, decidí especializarme. Y entonces descubrí que también me gustaba ir más allá: investigar desde la política, la historia, la lengua, la religión y las artes", aclara en la entrevista.

Por tanto, su área de estudio como experta son los países árabes y el islam, además de por su matrimonio con Farouk Jhinaoui, de origen tunecino, con el que tiene dos hijos y al que conoció durante su etapa universitaria.