Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ItaliaAtletismoAP7Eclipse solarJuls JaneiroBarcelonaVíctor CoyoteViviendaVuelingTerremoto ColombiaPróximos eclipses
instagramlinkedin

Periodismo

El insólito perfil académico de Silvia Intxaurrondo: la titulación universitaria que atesora y muy pocos conocen

El interés de la presentadora por la crónica internacional la ha llevado a especializarse

"Madre de dragones": el lado más personal y desconocido de Silvia Intxaurrondo tras las cámaras

Silvia Intxaurrondo se queda en TVE tras los rumores de fichaje por La Séptima y con su conflicto laboral sin resolver: ¿Cuándo vuelve a 'La hora de La 1'?

Silvia Intxaurrondo, periodista y presentadora de televisión, durante la visita a las instalaciones de El Correo de Andalucía.

Silvia Intxaurrondo, periodista y presentadora de televisión, durante la visita a las instalaciones de El Correo de Andalucía. / M. Quesada

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La periodista Silvia Intxaurrondo volvió este lunes, día 10, a ponerse al frente de ‘La hora de La 1’. En su ausencia, desde el pasado 29 de junio, Aida Bao y Álex Barreiro han estado presentando el programa de TVE, y tras unas semanas en las que el nombre de Intxaurrondo había sonado con fuerza como posible fichaje en otra cadena, la comunicadora vasca ha retornado este lunes la conducción de ‘La hora de La 1’.

Profesionalidad y estilo directo

En este sentido, hablar de Silvia Intxaurrondo implica recordar que es una de las periodistas más valoradas de la televisión, ya que ha sabido mantenerse en lo más alto sin perder la profesionalidad y un estilo directo que siempre la ha caracterizado.

De esta forma, la periodista nacida en Barakaldo (Vizcaya) hace 46 años, comenzó su carrera en la radio, donde pasó por emisoras como la Ser y más tarde saltó a la televisión, trabajando en informativos y programas de actualidad en diferentes cadenas.

La formación previa de Intxaurrondo es uno de los puntos claves para que se haya mantenido igual de competente a lo largo de los años.

Periodismo de vocación y profesión

El periodismo siempre ha sido la vocación de Intxaurrondo, según explicó ella misma en una entrevista con la Universidad Autónoma de Madrid: "A los 13 o 14 años me quedé impresionada por las coberturas de algunos corresponsales de guerra españoles en la antigua Yugoslavia".

Algo que le impactó fue que, "además de su concisión y de acercarnos realidades lejanas como si sucedieran aquí al lado, narraban con pasión. Y, desde entonces, nunca he dejado de sentir esa pasión", afirma la presentadora vasca.

Es por ello que, aparte de estar graduada en Periodismo, tiene también otros estudios: es licenciada en Filología Árabe y cuenta con un máster en Estudios Árabes e Islámicos.

Filología Árabe y Estudios Árabes e Islámicos

Su interés por especializarse en estos países viene porque "siempre me ha gustado la crónica internacional. Y, dentro de esa gran área, decidí especializarme. Y entonces descubrí que también me gustaba ir más allá: investigar desde la política, la historia, la lengua, la religión y las artes", aclara en la entrevista.

Noticias relacionadas y más

Por tanto, su área de estudio como experta son los países árabes y el islam, además de por su matrimonio con Farouk Jhinaoui, de origen tunecino, con el que tiene dos hijos y al que conoció durante su etapa universitaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los principales síntomas en los ojos después de ver el eclipse solar
  2. La pregunta que toda persona con miopía y astigmatismo se hace ante el eclipse: ¿cómo me pongo las gafas homologadas si ya llevo gafas para ver?
  3. El eclipse solar de hoy en Barcelona: dónde verlo y los lugares que ofrecen las mejores vistas
  4. Federico (93 años) vive oculto y sin electricidad en el bosque desde hace casi un siglo: 'No hay lagartos, no ves una culebra ni por asomo... no hay agricultura y los pájaros se van todos
  5. Alerta eclipse: retirado del mercado un nuevo modelo de gafas homologadas para ver el eclipse solar
  6. Eclipse solar hoy, en directo | A qué hora es en España, cómo verlo con gafas y última hora hora del fenómeno astronómico este 12 de agosto
  7. El gran eclipse solar total de 2027: durará más de 6 minutos y oscurecerá buena parte del planeta
  8. La DGT empieza a pintar círculos blancos en las curvas para proteger a los motoristas

El insólito perfil académico de Silvia Intxaurrondo: la titulación universitaria que atesora y muy pocos conocen

El insólito perfil académico de Silvia Intxaurrondo: la titulación universitaria que atesora y muy pocos conocen

Javier de Haro, psicólogo experto en educación: "Seis señales de alarma que tu hijo tiene que conocer para socializar con otros niños, y cuanto antes las aprenda mejor"

Javier de Haro, psicólogo experto en educación: "Seis señales de alarma que tu hijo tiene que conocer para socializar con otros niños, y cuanto antes las aprenda mejor"

Mourinho estrenará a Diomande y a todos los fichajes de Florentino en Alemania

Mourinho estrenará a Diomande y a todos los fichajes de Florentino en Alemania

Siete trucos para ahorrar dinero al viajar en coche este agosto

Siete trucos para ahorrar dinero al viajar en coche este agosto

DIRECTO | Colombia suma 281 muertos tras el terremoto mientras la emergencia humanitaria persiste

DIRECTO | Colombia suma 281 muertos tras el terremoto mientras la emergencia humanitaria persiste

Alíver Barrera, corneólogo: así se ve la retina de una joven de 20 años después de ver un eclipse solar parcial sin protección

Alíver Barrera, corneólogo: así se ve la retina de una joven de 20 años después de ver un eclipse solar parcial sin protección

Si tu coche tiene más de diez años, esto es lo que deberías revisar antes de salir de viaje

Si tu coche tiene más de diez años, esto es lo que deberías revisar antes de salir de viaje

El Gobierno minimiza las palabras de Marruecos sobre la anexión de Ceuta y resalta que la relación es "excelente"

El Gobierno minimiza las palabras de Marruecos sobre la anexión de Ceuta y resalta que la relación es "excelente"