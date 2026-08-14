Michael Bublé se declara admirador de Bertín Osborne y protagoniza un inesperado dueto: "Mi héroe"

La XVII Gala Starlite Occident volvió a convertir Marbella en uno de los grandes epicentros del verano para la música y las celebridades internacionales. El evento solidario, celebrado en la Cantera de Nagüeles, reunió a numerosas personalidades del mundo del espectáculo y dejó uno de los momentos más comentados de la noche con un inesperado encuentro entre Michael Bublé y Bertín Osborne, que terminó transformándose en un improvisado dueto ante todos los asistentes.

El cantante canadiense acudió a la gala acompañado por su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato, una de las premiadas de la velada. Aunque inicialmente permaneció en un discreto segundo plano, acabó protagonizando una de las escenas más especiales de la noche junto a Bertín Osborne, que ejercía como uno de los presentadores del evento junto a Valeria Mazza.

Todo comenzó cuando el canadiense quiso expresar públicamente la admiración que siente por el cantante español. "Soy su número uno fan. Mi héroe", aseguró con entusiasmo, provocando la sorpresa y los aplausos de todos los presentes. La confesión dejó sin palabras a Bertín y dio paso a un momento completamente espontáneo.

Tras esas palabras, ambos decidieron interpretar 'Fly Me to the Moon', el mítico tema popularizado por Frank Sinatra. La actuación tuvo lugar fuera del escenario principal, rodeados por invitados y asistentes de la gala, lo que hizo que el momento resultara aún más cercano y especial. Antes de arrancar la canción, Bublé interrumpió a Bertín para pedirle que comenzaran con un ritmo más pausado, un gesto que despertó las sonrisas de los presentes y reflejó la complicidad que ambos mostraron durante toda la interpretación.

Complicidad

La química entre los dos artistas fue evidente desde el primer instante. Entre bromas, miradas de complicidad y un respeto mutuo palpable, fueron interpretando el clásico con una naturalidad que terminó conquistando al público. Al finalizar la canción, ambos recibieron una larga ovación y arrancaron los aplausos de todos los asistentes, convirtiendo el dueto en uno de los momentos más celebrados de la gala.

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La elección de 'Fly Me to the Moon' no fue casual. Bertín Osborne ha interpretado este tema en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera, especialmente en conciertos dedicados al repertorio clásico americano y a las canciones popularizadas por Frank Sinatra.