El refugio de Alejandro Sanz (57 años): un pequeño pueblo de 5.000 habitantes en Cádiz con uno de los bosques mediterráneos mejor conservados de Europa

El cantante Alejandro Sanz ha recorrido el mundo con su música subido de escenario en escenario. Ha conocido los principales destinos del planeta, los más turísticos, los más desconocidos, los más hermosos. Pero, a pesar de ello, existe un pequeño pueblo de la provincia de Cádiz que sigue siendo uno de sus refugios favoritos: Alcalá de los Gazules.

Así, en lugar de trasladarse cuando su apretada agenda lo permite a alguno de los destinos costeros más conocidos de la provincia, Sanz prefiere esta localidad del interior a la que pertenece su familia materna y en la que pasó parte de su infancia y adolescencia.

Una unión que, lejos de quedarse en sus recuerdos, el artista ha continuado cultivando con cada visita al pueblo, donde incluso cuenta con una finca rústica y en el que, próximamente, se abrirá un museo dedicado a su figura y trayectoria.

El pueblo gaditano unido a la infancia de Alejandro Sanz

Aunque nació en Madrid, Sanz creció muy ligado a Alcalá de los Gazules. Es por ello que será esta localidad la que acoja el único espacio museístico del mundo que llevará el nombre del cantante y que se conocerá como 'Alejandro Sanz Experience'.

Pero esta localidad no solo destaca por albergar en un futuro próximo este espacio museístico, sino que su belleza patrimonial, cultural, paisajística e histórica le han convertido en un destino imprescindible en el interior de Cádiz.

Un pueblo blanco con calles empinadas y casas blancas en el corazón de Cádiz

De ese modo, la localidad conserva la imagen tradicional de los pueblos blancos gaditanos, con calles empinadas, fachadas encaladas y un trazado urbano serpenteante que se abre en diferentes plazas para formar este casco histórico declarado Conjunto Histórico.

Acalá de los Gazules, el refugio de Alejandro Sanz en Cádiz está en este pequeño pueblo de 5.000 habitantes con uno de los bosques mediterráneos mejor conservados de Europa / Diputación de Cádiz

Alcalá de los Gazules se encuentra, además, junto al Parque Natural de Los Alcornocales, considerado uno de los bosques mediterráneos mejor conservados de Europa.

Senderos entre alcornoques, gargantas y montañas en Cádiz

Su cercanía a este espacio protegido lo convierte en uno de los principales accesos para descubrir sus paisajes, repletos de alcornocales, animales y ríos. Es por ello que este enclave es ideal para los amantes del senderismo, piragüismo, cicloturismo y los paseos a caballo.

Entre las excursiones que se pueden hacer en el lugar destaca la subida a El Picacho, que alcanza una altitud cercana a los 900 metros y cuya parte más alta, en días despejados, permite ver el Estrecho de Gibraltar y parte de la costa de Cádiz.

Asimismo, el entorno natural de Alcalá de los Gazules alberga una importante variedad de fauna con un protagonismo especial de los corzos, los ciervos, los buitres y las águilas perdiceras.

Un castillo medieval sobre el pueblo en Alcalá de los Gazules

Pero en este lugar no solo destaca su paisaje, sino también su riqueza patrimonial. Así, en la parte alta de Alcalá de los Gazules se conservan algunos de los principales restos de su pasado medieval, como su castillo del siglo XI, que domina el municipio y permite observar desde su entorno las casas blancas y el paisaje que se extiende a su alrededor.

Del antiguo recinto defensivo permanecen el torreón, algunos tramos de la muralla y la Puerta de la Villa, que corresponden a distintas fases comprendidas entre los siglos XIII y XVI.

La Plaza Alta y la iglesia de San Jorge, otros de los tesoros del pueblo

Uno de los espacios más representativos del casco urbano es la plaza de San Jorge, conocida como Plaza Alta, donde se encuentran la iglesia mayor parroquial de San Jorge y la Casa del Cabildo.

El recorrido por el patrimonio local incluye también el convento de Santa Clara, el antiguo convento de Santo Domingo y el santuario de Nuestra Señora de los Santos, donde cada año se celebra una popular romería.

Fuentes de origen árabe y calles encaladas

El pasado de Alcalá de los Gazules se aprecia igualmente en sus fuentes de origen árabe y en espacios como el pozo de Arriba, el pozo de Enmedio y el pozo de Abajo.

Y otro de los grandes tesoros de esta localidad es su gastronomía, al mantener los sabores tradicionales del interior gaditano, donde destacan las carnes de retinto, el venado y el cerdo ibérico, así como los guisos elaborados a fuego lento.

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Alejandro Sanz durante un concierto / El Correo

Esta mezcla de cocina tradicional, naturaleza, patrimonio e historia han hecho de Alcalá de los Gazules uno de los refugios más apreciados de Alejandro Sanz.

Fuente: El Correo de Andalucía