Omar Montes preocupa a sus fans con su última publicación: "Estoy muerto vivo"

El cantante Omar Montes ha publicado un vídeo en las historias de Instagram que ha dejado muy preocupados a todos sus fans.

El mediático personaje español ha compartido unas duras imágenes desde el hospital, en las que, aunque asume la situación con tranquilidad y humor, su cara -con signos de cansancio- y la vía pegada al brazo son motivo suficiente para que su comunidad se pregunte qué le ha ocurrido.

"Estoy muerto vivo"

Las palabras que Montes pronuncia en el vídeo tampoco han servido de ayuda para llamar a la calma: "Estoy muerto vivo", ha dejado caer, acompañándolo de un "siempre acabo poniéndome malo". En el vídeo, el artista aparece con signos de agotamiento el su rostro.

"Hice los conciertos con gripe y 38ºC de fiebre"

Lo cierto es que Montes ha tardado varias horas en publicar algún otro mensaje, el tiempo suficiente para aumentar la preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, ya ha aclarado su estado de salud: se trata de una gripe que lleva arrastrando desde, como mínimo, el pasado viernes, coincidiendo con su concierto en Roquetes, según ha informado en la imagen que ha publicado: "Hola familia, estoy con gripe. Estos últimos conciertos no quería fallar en Roquetes, Cullera y Gijón e hice los conciertos con gripe y 38ºC de fiebre", ha compartido junto a una foto de un perro, dando a entender que ya se encuentra en casa descansando.

Mensaje de Omar Montes publicado en sus redes sociales. / Instagram Omar Montes

El último mensaje que ha publicado concluye, además, destacando su dedicación y responsabilidad hacia su trabajo y sus seguidores: "Yo siempre cumplo mis compromisos aunque vaya a rastras".