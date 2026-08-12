Lamine Yamal celebra su cumpleaños por todo lo alto rodeado de familiares y amigos: Gavi, Raphinha, Bad Gyal, Dulceida...

Lamine Yamal ha querido celebrar sus 19 años por partida doble. El futbolista del FC Barcelona, que cumplió años el pasado 13 de julio, celebró su día de una forma muy diferente a la del año anterior, cuando su fiesta de mayoría de edad estuvo rodeada de una enorme repercusión mediática. En esta ocasión, el delantero prefirió pasar las primeras horas de su cumpleaños en un ambiente mucho más íntimo, acompañado por su madre, su hermano y su novia, Inés García, mientras permanecía concentrado con la Selección Española durante el Mundial 2026. Aquella celebración, marcada por la discreción y el entorno familiar, fue el anticipo de un festejo mucho más multitudinario que llegaría semanas después.

Un mes después, Lamine ha organizado una exclusiva fiesta en un recinto privado, donde reunió a familiares, amigos y numerosos compañeros del primer equipo azulgrana. La celebración estuvo marcada por un importante dispositivo de seguridad, música y un ambiente de absoluta discreción, ya que los invitados tuvieron restringido el uso de teléfonos móviles para preservar la intimidad del evento. El futbolista quiso disfrutar de una noche especial con las personas que han estado a su lado durante el año más importante de su carrera hasta el momento.

Entre los asistentes destacaron Gavi y Raphinha, dos de sus grandes amigos dentro del vestuario del Barça, además de Eric García, Joan García, Bad Gyal, Dulceida y Alba Paul, entre otros muchos rostros conocidos que no quisieron perderse una de las fiestas más comentadas del verano. A lo largo de la noche, los invitados fueron abandonando el recinto de forma escalonada, dejando imágenes que reflejan la dimensión de una celebración que reunió a futbolistas, artistas e influencers en torno al joven talento azulgrana.

El cumpleaños llega en un momento especialmente dulce para Lamine Yamal, que continúa consolidándose como una de las grandes estrellas del fútbol internacional. Después de una temporada brillante y de asumir un papel cada vez más protagonista tanto en el Barcelona como en la selección española, el delantero afronta el nuevo curso con la confianza de quien ya se ha convertido en una de las grandes referencias del deporte español.

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Con solo 19 años, el futbolista demuestra que ya se mueve como una auténtica estrella capaz de reunir en una misma noche a algunos de los nombres más influyentes del deporte, la música y las redes sociales.