Catástrofe natural
"Fuerza y amor": Shakira, Maluma, J Balvin y otros astros de la música colombiana abrazan a las víctimas del terremoto
Directo | Última hora del terremoto en Colombia, balance de muertos y búsqueda de supervivientes
Artistas colombianos como Shakira, Maluma, J Balvin y Juanes expresaron este lunes su solidaridad con las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país y llamaron a sus connacionales a mantenerse unidos y ayudar a los afectados.
"Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia", escribió Shakira en su cuenta de la red social X, donde envió "fuerza y amor" a su país y pidió a sus seguidores estar pendientes de las indicaciones de las autoridades "para poder ayudar tan pronto como sea posible".
Maluma, por su parte, expresó su "dolor" por lo ocurrido y envió "un abrazo al alma" de las familias de las víctimas, al tiempo que aseguró que está dispuesto a ayudar: "Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión".
También de la música urbana, J Balvin envió "mucha fuerza" a los afectados por el terremoto y expresó su solidaridad con las familias y comunidades que atraviesan momentos de angustia. "Ante el dolor todos tenemos la misma cara. Ahora más que nunca, permanezcamos unidos Colombia", escribió Juanes, quien además informó de que ya hizo una donación y animó a quienes puedan hacerlo a sumarse a la ayuda. "Cada aporte cuenta", señaló también el artista caribeño Carlos Vives.
Los mensajes de los artistas se sumaron a las muestras de solidaridad de líderes internacionales mientras los equipos de emergencia continúan las labores de rescate y atención en las zonas más afectadas por el terremoto, que deja más de un centenar de fallecidos y graves daños materiales en varios departamentos del país.
El terremoto, de magnitud 7,4, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo lugar a las 07.34 hora local (12.34 GMT) y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.
Según el primer balance del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, hasta el momento hay al menos 111 fallecidos, 87 heridos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos.
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