Jessie Cave ('Harry Potter'), sobre su experiencia en Onlyfans peinándose el pelo: "He ganado más dinero en tan solo un año que en toda mi carrera como actriz"

El año pasado, Jessie Cave, la actriz británica que da vida al personaje de Lavender Brown en las películas de 'Harry Potter', acaparó todos los titulares tras anunciar que se había abierto una cuenta de OnlyFans. Cave explicó que lo había hecho para pagar sus deudas.

No obstante, un año después, continúa subiendo contenido a la plataforma: "He ganado más dinero fácilmente en tan solo un año que en toda mi carrera como actriz", ha revelado en una reciente entrevista con 'The Times'.

El declive de Lavender Brown

Cave, quien debutó en la franquicia de J.K. Rowling con 'Harry Potter y el misterio del príncipe' en 2009, relató a 'The Independent' en 2021 cómo su carrera empezó a torcerse cuando regresó al rodaje de 'Harry Potter y las reliquias de la muerte' habiendo subido de peso: "Me trataron como una especie diferente".

Ante esta situación, la actriz decidió volcar toda su energía en la comedia y la escritura: llevó a los escenarios obras de teatro como 'I Loved Her' y 'Sunrise' y, en 2021, después de atravesar un durísimo momento -la muerte su hermano Ben, fallecido en 2019 electrocutado-, publicó su primera novela, 'Sunset'.

No obstante, su vínculo con el mundo del entretenimiento empezó a deteriorarse poco a poco y, después de una serie de rechazos en audiciones, en 2025 decidió abrirse una cuenta de OnlyFans: "No podía ir a trabajar en un supermercado porque no puedo costear el cuidado de mis hijos y, además, no quiero que la gente me grite hechizos de 'Harry Potter' mientras trabajo en Tesco", ha explicado ahora a 'The Times'.

Más de 17.000 euros en un día

En ese momento, cuando se creó la cuenta en la plataforma de contenido para adultos, aclaró en su pódcast Before we break up -que conduce junto a su pareja , el comediante Alfie Brown- que su contenido no tenía carácter sexual explícito, sino que estaba orientado a "personas que tienen un interés o un fetiche con el cabello", y que tenía un plazo máximo de un año para terminar de saldar sus deudas y financiar algunas reformas de su casa.

Sin embargo, los resultados económicos de sus vídeos -en los que la actriz juega con su largo cabello o, a veces, se viste como su personaje en 'Harry Potter'- superaron todas las expectativas: cada uno de sus suscriptores le paga ahora 6 dólares (casi 5,2 euros) al mes y ella obtiene más dinero si les envía mensajes privados. En total, ha llegado a ganar en un solo día más de 17.000 euros.

"Se trata de buscar algún tipo de mirada. Uso camisetas anchas en el escenario, nunca he publicado una foto en bikini y uso gafas enormes […]. Durante mucho tiempo he sido simplemente una figura peculiar. Después de tener cuatro hijos y sentirme invisible durante tanto tiempo, eso me resultó muy atractivo", ha desvelado a 'The Times'

Excluida de las convenciones

Aun con todo, la experiencia en OnlyFans le ha traído algunas consecuencias inesperadas. La actriz confiesa que una vez fue excluida de un encuentro con fans: "Me explicaron que era porque es un 'programa familiar'", relata en el pódcast. "Esto me desconcertó, ya que algunos actores que hacen convenciones han protagonizado escenas de sexo y desnudos en televisión y cine. ¡Yo solo estoy jugando con mi cabello!".

En los últimos 16 años, Cave ha asistido a varios eventos de 'Harry Potter', pero ahora eso ya se ha acabado: "No volveré a hacerlo jamás. Sigo estando muy agradecida por ese trabajo, pero conlleva muchas cosas. En parte es vergüenza. Uno quiere ir a una convención cuando se siente bien con su carrera", expresa a 'The Times'.

Las múltiples polémicas de J.K. Rowling por sus opiniones sobre los derechos de las personas transgénero también ha influido mucho en su decisión: "Fue la gota que colmó el vaso. Ya no me gusta que me asocien con J.K. Rowling. No quiero hablar de ella. Pero también me siento rara cuando estamos en una convención y no se la menciona, cuando ella escribió la obra…".

OnlyFans: "Ese será el futuro"

Desde que se creó OnlyFans en 2016, varias estrellas infantiles de Disney y Nickelodeon, como Bella Thorne o Dan Benson, han dado el salto a la plataforma, muchos de ellos buscando el control absoluto de su imagen y sus finanzas, para salir de sus deudas o huir de las restricciones de Hollywood.

Cave cuenta en su pódcast que encuadró la experiencia dentro de una búsqueda personal: "Realmente estoy eligiendo ver esto como un momento empoderador para mí […]. He sido una actriz muy recatada durante gran parte de mi carrera y esto es una forma de decir: 'Voy a hacer algo que no es normal. Esto es raro, es mío y es un poco 'quinqui'. ¿Y por qué no?'".

"Y sí, [OnlyFans] es principalmente porno. Pero también hay vídeos de cocina, lecturas de tarot, entrenamiento personal… todo con un toque sexy", admite a 'The Times'. "Preveo que cada vez más gente necesitará usar otras plataformas para ganar dinero cuando no estén ejerciendo como artistas", afirma. "Veo a gente en Instagram publicando fotos en bikini o contenido sugerente y pienso: ¡Podrías cobrar por esto! ¡Estás perdiendo dinero! Creo que ese será el futuro. Todo el mundo pagará por todo".