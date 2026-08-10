Pedro Porro se compromete con María Hurtado con una romántica pedida frente al mar

El verano de Pedro Porro termina con una celebración muy personal. Después de vivir meses de éxitos en lo profesional, el futbolista ha compartido que María Hurtado y él preparan ya su boda.

La pareja, que comenzó su relación a principios de 2024, disfrutaba de unos días de descanso cuando el lateral quiso sorprenderla con una petición de matrimonio frente al mar. Porro se arrodilló sobre la arena y le entregó el anillo a María, que aceptó emocionada.

El jugador ha mostrado algunas imágenes de ese instante en sus redes sociales, donde ha resumido su felicidad con una declaración dirigida a su futura mujer: "Nuestro amor, nuestra familia y ahora nuestro para siempre". Una publicación con la que han recibido decenas de felicitaciones.

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Su compromiso llega después de consolidar una familia juntos. Ambos son padres de Pedro Jr., conocido cariñosamente como 'MiniPedro', que nació el 1 de septiembre de 2025; además, María es madre de Carla, su hija de una relación anterior.