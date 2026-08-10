María Pombo vuelve a su refugio en Cantabria: "Mi restaurante favorito es la casa de mis padres"

María Pombo es una de las creadoras de contenido más famosas del momento. No solo acumula millones de seguidores en sus redes sociales -donde ha sido protagonista de alguna que otra polémica-, sino que también presume de un importante patrimonio inmobiliario: una casa rústica que compartía con sus hermanas y que vendieron por 360.000 euros esta primavera; una gran vivienda unifamiliar adquirida junto a su marido, Pablo Castellano, en Madrid; y una residencia rústica en Cantabria.

La 'influencer' ha decidido pasar las últimas semanas de julio en este refugio cántabro junto a sus padres, sus hermanos y sus tres hijos, Martín (que el próximo diciembre cumplirá seis años), Vega (que cumplió tres el mes pasado) y Mariana (nacida en enero de este año). "Querido agosto, dale al pause", ha escrito en la descripción de una de sus últimas publicaciones, dejando claro que está disfrutando al máximo de sus vacaciones familiares.

Barbacoa en el mejor restaurante

Como se puede apreciar en imágenes más recientes, María ha aprovechado las buenas temperaturas para disfrutar del sol en las playas cántabras y, además, ha celebrado una barbacoa en casa de sus padres, Teresa Ribó y Víctor Pombo, que también son sus vecinos: "Mi restaurante favorito es la casa de mis padres", ha expresado en el vídeo.

No obstante, pese a encontrarse de vacaciones, sigue compaginando su trabajo en redes sociales -donde supera los tres millones de seguidores a principios de agosto- con su faceta de empresaria y, al mismo tiempo, continúa saboreando el éxito de su 'reality show', 'Pombo', que estrenó su quinta temporada el pasado mes de febrero y que también muestra algunos rincones de esta espectacular vivienda.

Una casa hecha a medida

Pombo conoce bien Cantabria, ya que es el lugar donde solía pasar sus vacaciones de verano cuando era pequeña y donde también quiso celebrar su boda con Pablo Castellano en 2019. Sin embargo, por aquel entonces esta residencia, a la que han bautizado como Casavaca, todavía no existía.

La 'influencer' y su marido, que se dedica a las reformas de lujo, decidieron construir desde cero su nueva casa en la localidad de Galizano, un proyecto que culminó el pasado verano, después de un largo proceso de obras que la pareja fue documentando paso a paso a través de sus redes sociales.

Suelos brillantes, techos altos y papel pintado son algunas de las características que definen esta residencia, explicaba en enero del año pasado la revista 'El Mueble', que pudo acceder a la vivienda para realizar un pequeño 'tour' por algunas de sus estancias.

Piscina con vistas al campo

La entrada de Casavaca está protagonizada por un suelo de cerámica en mosaico y un gran espejo vintage, uno de los rincones favoritos de María para hacerse fotos. Tras el recibidor se encuentra el amplio salón-comedor, un espacio cálido y acogedor que combina tres sofás de diferentes estampados con una mesa vintage, que aporta personalidad al conjunto.

No obstante, el auténtico corazón de la casa de María Pombo es, sin duda, la cocina: decorada en tonos blancos, cuenta con una gran mesa central de madera presidida por varias sillas-taburete con estampado vichy (de cuadros). Los detalles decorativos combinan con los marcos de los grandes ventanales, que se abren hacia el porche y la piscina con vistas al campo, donde pastan algunas vacas -de ahí el nombre de la casa-.

Para María y para sus hermanas

Casavaca nació con el objetivo de acoger a toda la familia Pombo. Por ello, dispone de un dormitorio principal, con la cama situada en el centro de la estancia; una habitación infantil, con camas de colores que combinan con las paredes y la alfombra; y una habitación de invitados, la "habitación de los primos", con capacidad para ocho personas.

Sin embargo, esa estancia ya no hace falta, porque las hermanas de María, Marta y Lucía, también se han construido sus propias casas junto a la de la 'influencer'.