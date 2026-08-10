Así es la vida del actor Quim Gutiérrez (45 años) viviendo en el campo: "A mí me ha ocurrido una cosa fantástica, que es que en mi pueblo no me conoce mucha gente"

No es extraño ver a deportistas, actores, artistas y 'celebrities' en general viviendo una vida llena de lujos en las grandes ciudades. Lo que es menos habitual es ver a esos famosos viviendo aislados en medio del campo o de las montañas, lejos del glamour de las urbes.

Hay varios casos, como el del antiguo jardinero de Bricomanía, Iñigo Segurola, el cual dejó la vida llena de comodidades en la ciudad para mudarse en medio de las montañas y crear un enorme jardín.

Otro caso reciente es el de Miguel Ángel Silvestre, uno de los actores españoles más conocidos del panorama cinematográfico actual, que ha encontrado un equilibrio perfecto viviendo en un entorno natural, lejos de las cámaras.

El caso de Quim Gutiérrez

Estos perfiles han dado información sobre esta transición al campo, pero hay otros de los que no se sabe tanto, como es el caso de Quim Gutiérrez, uno de los actores españoles más conocidos en la industria del cine y televisión, sobre todo dentro del panorama español. Nació el 27 de marzo de 1981 en Barcelona, por lo que tiene 45 años.

A pesar de que empezó a actuar desde muy joven -con solo 12 años, en la serie catalana 'Poblenou'-, se apartó un tiempo del mundo de la interpretación para centrarse en sus estudios de Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra.

Una vez volvió al mundo de la actuación, dio el salto a la fama gracias a la película 'AzulOscuroCasiNegro', con la que consiguió el Goya a Mejor Actor Revelación, en 2007.

Aparición en grandes películas y series

A partir de ahí, Gutiérrez siguió apareciendo en grandes películas y series como 'Primos', 'La cara oculta', 'Jungle Cruise' o 'El cuerpo en llamas'. Además, ha seguido cosechando premios y nominaciones, como el Premio Sant Jordi a Mejor Actor, el Premio de la Unión de Actores o la nominación a los Premios Gaudí.

Lejos de su carrera profesional, Gutiérrez también ha logrado triunfar en su vida personal. El actor catalán está casado con la modelo Paula Willems, con la que tiene dos hijos. Los cuatro han encontrado en el campo una especie de refugio, donde la fama pesa menos y la vida se ordena de otra manera, aunque jamás han revelado la ubicación de su nuevo hogar.

Separación de vida privada y profesional

El actor siempre ha separado de manera muy clara su vida profesional de su vida privada. Pero en una entrevista a 'Vanity Fair' en el 2022, confesó el motivo de irse al campo: "Durante mucho tiempo vivimos en la ciudad [Madrid] y lo disfrutamos a tope. Los fines de semana salíamos a pasear e íbamos al Parque del Oeste. Mi chica solía ir al campo de pequeña y yo también lo hacía mucho. De alguna forma, ambos escuchábamos la llamada de los pájaros".

El actor también cuenta los beneficios de su decisión: "Empezamos con la idea de buscar una segunda residencia, pero al final se ha convertido en la primera. Hemos ganado en privacidad y aislamiento, y a mí me ha ocurrido una cosa fantástica, que es que en mi pueblo no me conoce mucha gente".

Volver al anonimato

Además, ha expresado su alegría de volver a ser anónimo: "De nuevo, he descubierto lo que es caerle bien o mal a alguien por ti mismo y no por el hecho de que sepan quién eres. Es reconfortante, es novedoso y lo estoy disfrutando mucho".

Finalmente, Gutiérrez expone la proximidad y pureza que existe en los pueblos y que no se encuentra en las ciudades: "Se trata de gente que me conoce por el trato que tenemos. Es muy agradable vivir en esas condiciones. No es lo que ocurre cuando bajas a la ciudad. Sé que es un mal necesario, pero preferiría ser anónimo".