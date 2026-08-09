Miguel Ángel Silvestre (44 años) cambia la ciudad por el autoabastecimiento en una finca con servicios mínimos: "Vivo en mitad del bosque"

Miguel Ángel Silvestre es en uno de los actores españoles más conocidos del panorama cinematográfico actual. Alcanzó una gran popularidad como 'El Duque' en la serie 'Sin tetas no hay paraíso', ha consolidado su carrera con grandes éxitos en series y películas como 'Velvet', 'Sense8', 'Sky Rojo', '30 monedas', 'Narcos' o 'La casa de papel'.

Hoy, tras muchos años de intensa exposición pública, el actor ha encontrado un equilibro perfecto viviendo en un entorno natural, lejos de las cámaras.

Una vida alejada del ruido

Según confesó hace unos años a la revista '¡Hola!', su casa no se encuentra en el centro de Madrid ni tampoco en una urbanización de lujo con piscina climatizada. A pesar de pasar largas temporadas en la capital por trabajo, el actor vive en la nada: ”Vivo en un bosque, en mitad del bosque“, confesó.

Se trata de un entorno que le permite apostar por un estilo de vida sencillo y reducir al máximo las comodidades innecesarias: “Hago autoabastecimiento de muchas cosas y me encuentro muchos animalitos, más o menos grandes, pero convivimos en armonía".

Motivado por la ausencia de su padre, un reputado fisioterapeuta que falleció en diciembre de 2018 tras librar una larga enfermedad, decidió adquirir una finca en Castellón de la Plana (Comunitat Valenciana), su ciudad natal, con "ganas de ocupar parte del espacio que él ocupaba". Esta elección responde a la forma de entender la vida del actor, pues se identifica como alguien profundamente conectado a sus raíces y que se siente cómodo apartado del ruido.

Casa con servicios "muy mínimos"

La casa está enclavada en medio de un extenso bosque, a la distancia suficiente de la ciudad para escapar del ritmo acelerado y disfrutar de una mayor tranquilidad. Tal y como explica el actor español, la vivienda responde a un estilo minimalista y contemporáneo, dispone únicamente de servicios "muy básicos" y aplica en todas sus estancias la filosofía de que menos es más.

Pero si hay una estancia que destaca por encima de las demás es el salón, que constituye el corazón de la vivienda. Está equipado con sofás tapizados y una chimenea de leña que encaja perfectamente con el estilo de vida pausado que busca el intérprete. Esta forma de entender el hogar también se refleja en el mobiliario, ya que gran parte de las cómodas, los armarios y las piezas de diseño son de segunda mano. La estancia se completa con una impresionante estantería a modo de librería, en la que conviven objetos vintage, libros y recuerdos personales que aportan calidez y hacen que el ambiente resulte todavía más acogedor.

La cocina, por su parte, mantiene la misma estética sencilla y funcional. Su distribución y organización están pensadas para facilitar el uso cotidiano, con un claro predominio de los acabados en blanco y madera. Esta combinación se repite en los dormitorios, concebidos como espacios serenos, relajados y sin excesos visuales, así como en el despacho, donde el actor estudia los guiones y prepara sus personajes.

¿Cuál es el patrimonio de Miguel Ángel?

Más allá de su éxito como actor, Miguel Ángel Silvestre ha sabido aprovechar su notoriedad mediática para construir un patrimonio sólido. Ha apostado por el sector inmobiliario, turístico y de la hostelería y, a través de la administración de varias sociedades, ha estructurado inversiones que le reportan grandes ingresos con potencial de revaloracición.

Una de estas empresas es Tres Gotas de Mar S.L., constituida en 2021 y centrada en la promoción y el desarrollo de proyectos sostenibles de inmuebles en entornos tanto urbanos como rurales. A esto se le suman otras propiedades, como un apartamento en Madrid y la citada finca en Castellón, que forma parte no solo de su capital financiero, sino de su patrimonio sentimental.