Las mentiras que rodean la casa de Rosalía en Manresa

Hace ya tres años que Rosalía y Rauw Alejandro rompieron y continúan manando mentiras de publicaciones poco documentadas y redes sociales sobre Mas Morera, la casa situada en el antiguo camino de Rajadell, en Manresa, que debía ser el hogar común de los artistas.

Las confusiones ya comenzaron cuando en el año 2022 se interpretó que el cantante puertorriqueño le había regalado Mas Morera a Rosalía en un acto de amor hacia ella. La interpretación tenía sentido porque la cantante de Sant Esteve Sesrovires había explicado que había pasado veranos en Manresa y que sus abuelos tienen vínculos con la ciudad que ella había vivido y quería preservar.

Pero la otra cara de la moneda es que Regió7, del grupo PRENSA IBÉRICA, puso de manifiesto que la lujosa mansión continuaba teniendo como propietario a Rauw Alejandro, que nada tiene que ver con la ciudad y la comarca, que no ha reformado el mas ni lo ha habitado. A estas alturas se mantiene en venta por 2,2 millones de euros y no parece que el glamour que podía generar la historia de amor y desamor de la que fue testigo mudo este lugar de la ciudad haya servido para despertar el interés de compradores. Como mínimo no lo suficiente para pagar lo que Rauw Alejandro pide.

¿Rosalía okupa?

Desinformadas revistas del corazón han asegurado que Rosalía había vendido por más de 2 millones de euros su refugio de Manresa que Rauw Alejandro le había regalado. Pues no, el mas está a la venta y no vendido y, como se ha explicado, Rauw Alejandro no se lo regaló. Quizás la famosa cantante tenía las llaves y habría podido instalarse en la casa y hacer vida allí, pero sin tener la propiedad del inmueble.

En este caso, Rosalía habría pasado a ser una okupa, ya que no sería la legítima propiedad del mas y menos aún habría podido venderlo.

La realidad es que Mas Morera es una joya del modernismo situada en la Anella Verda de Manresa y la única diferencia con la adquisición de Rauw Alejandro es que una kilométrica valla perimetral rodea la finca.

La valla debía preservar a los amantes de miradas indiscretas, pero solo sirvió para añadir intimidad a un pícnic, cuyas imágenes compartieron por redes sociales.

Mas Morera

Esta propiedad, inicialmente parte del convento de Sant Domènec, fue transformada en una residencia señorial en el año 1905 por el empresario Josep Portabella i Cots y el arquitecto Ignasi Oms i Ponsa.

Con más de 10 habitaciones, baños modernistas, salones espaciosos, sala de juegos, bodega, jardín exuberante con piscina, una sacristía y caballerizas, ofrece un ambiente de lujo.

Situada en una extensa finca cerca de otras residencias emblemáticas, Mas Morera combina elementos neoclásicos y modernistas en su arquitectura, con detalles como mosaicos, mármol y bóvedas de piedra.

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Tiene una superficie construida de 3.125 m² y una vista panorámica de Montserrat. Se publicita como mucho más que una casa; un legado arquitectónico que combina la elegancia del modernismo con la majestuosidad de su entorno natural. Un lugar perfecto para disfrutar de la tranquilidad del campo sin renunciar a la proximidad de la ciudad.