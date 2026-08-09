Nando Díaz, el peluquero que se ha encargado del cambio de 'look' de Ferran Torres: "Buscaba una imagen más madura"

Ferran Torres ha vuelto a situarse en el centro de todas las miradas tras convertirse en el héroe de España al marcar el gol que dio la victoria a la selección en la final del Mundial de 2026 frente a Argentina. Sin embargo, el delantero del Barça no solo ha acaparado titulares por su éxito deportivo.

En los últimos meses también ha protagonizado numerosas noticias por su ruptura con la ‘influencer’ Martina Hunter y por los rumores sobre una posible relación con el también futbolista Marcos Llorente.

A todo ello se suma otro aspecto que no ha pasado desapercibido: su espectacular transformación física. Las redes sociales se han llenado de vídeos y 'edits' que destacan lo que muchos ya califican como el gran 'glow up' del internacional español.

Adiós al degradado

Buena parte de ese cambio de imagen tiene que ver con su nuevo peinado. El valenciano ha dejado atrás el rapado que le acompañó durante años para apostar por una media melena que se ha convertido en una de las más comentadas del campeonato.

Detrás de esta transformación está Nando Díaz, peluquero de confianza de Ferran Torres desde que el futbolista tenía 18 años y uno de los estilistas que ha acompañado a la Selección española durante el Mundial.

En declaraciones a 'ABC', explica que ambos comenzaron a trabajar juntos en la etapa del delantero en el Valencia y que, desde entonces, no han dejado de colaborar. "Lo conocí en su etapa en el Valencia y hasta hoy. He estado cortándole el pelo en Manchester y también en Barcelona, donde voy todas las semanas".

Díaz destaca que la imagen ha adquirido un peso cada vez mayor en el fútbol profesional. “Hoy en día los jugadores de fútbol son, además, un producto de marketing, participan en muchos eventos, protagonizan sesiones de fotografías… tienen que estar al 100%, y el pelo es esencial en esa imagen”.

Ocho meses de transformación

El estilista, propietario de la barbería Los Honorables, que tiene dos locales en València capital y uno en la localidad valenciana de Torrent, y embajador de Kin Cosmetics, explica que el corte que luce actualmente el 'tiburón’ recibe el nombre de 'middle large executive'.

Aunque pueda parecer un estilo rompedor, lo cierto es que se basa en un clásico actualizado: “Es en realidad un corte de pelo clásico, combinado con una pequeña degradación en las patillas, dándole así un punto de luz, más en tendencia”, explica Díaz.

El cambio comenzó hace aproximadamente ocho meses, cuando el delantero decidió buscar una imagen diferente: "Ferran quería un cambio de 'look', buscaba una imagen más madura y, tras estudiar sus facciones y presentarle diversas propuestas, vimos que el cabello largo iba a favorecerle y potenciar mejor sus rasgos", cuenta Díaz.

No obstante, antes de iniciar el proceso, el peluquero le explicó cómo sería toda la evolución: “Le expliqué cómo sería la transición, qué tipos de corte de pelo podría llevar en ese tiempo hasta llegar a la longitud deseada y cómo cuidar el cabello”.

El secreto para cuidar la melena

Además del trabajo del estilista, Díaz revela que Ferran utiliza aceite de romero como parte de su rutina: "Es un estimulante capilar, y Ferran lo usa. Hay que aplicarlo al salir de la ducha en el cuero cabelludo, haciendo un pequeño masaje para que penetre en el folículo piloso, y de ahí seguir hasta medios y puntas. Ayuda a reforzar el cabello y estimula el crecimiento".

El peluquero tampoco recomienda abusar del champú, incluso en el caso de deportistas de élite: "Yo suelo aconsejar lavar con champú solo 1-2 veces por semana, porque al final los productos capilares tienen un pH más alcalino o más ácido que elimina la capa protectora de la piel del cuero cabelludo. Mojar el pelo a diario para quitar el sudor, sí, pero no considero necesario usar champú todos los días”, expone.

Para Nando Díaz, el degradado, que durante años ha sido el corte más demandado por futbolistas y jóvenes, está perdiendo protagonismo. En su opinión, las tendencias masculinas evolucionan hacia melenas más largas. “Nos dirigimos a un cabello medio y largo”. Una moda que, según apunta, también reflejan otros deportistas, como Carlos Alcaraz, que últimamente se ha hecho trenzas africanas con ella.

Los peinados de la selección

Durante el Mundial, el estilista también ha trabajado con otros internacionales españoles en ciudades estadounidenses como Atlanta, Los Ángeles, Dallas y Nueva York, aunque reconoce que siente una especial predilección por el 'look' de Ferran Torres: “He cortado el pelo de Borja Iglesias, Cucurella, Marcos Llorente, Pedro Porro, Gavi… Mi favorito es el corte de pelo de Ferran, lógicamente. Llevo trabajando con él desde que tenía 18 años, pero en general, todos los cortes de estos jugadores tienen mucha personalidad".

"Más allá de que el degradado se esté quedando obsoleto, si los futbolistas son un poco pioneros y quieren marcar tendencia, tienen que ir acompañados de un buen estilista, que les asesore en cuanto a lo que se lleva y lo que les queda bien. Por ejemplo, los cortes de pelo de Cucurella y Marcos Llorente definen mucho al jugador, pero no todos los peluqueros saben trabajarlos bien”.

Un trabajo de lujo

Acompañar al 'tiburón' durante el campeonato ha sido, asegura, una experiencia muy especial: "Soy futbolero, amo mi profesión, y poder combinar ambas cosas son un auténtico lujo, y además, viajando y conociendo lugares nuevos. En cuanto le convocaron, me avisó de que me iba con él”.

Eso sí, advierte de que replicar el peinado del delantero requiere tiempo y planificación: “No es como la moda del degradado, que los chavales venían a la peluquería con una foto y se podía hacer. El corte de pelo de Ferran requiere un tiempo para llegar a la longitud deseada. Hay que tener paciencia, hay que hacer un estudio, ahí entra el visagismo [estudio de las facciones] para saber qué estilo le favorece, y también hay que mostrar cómo va a ser la transición hasta llegar al largo buscado”.