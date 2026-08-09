Carmen Balfagón, tajante sobre Daniel Sancho: "Daniel no es un asesino"

Tres años después de que el caso de Daniel Sancho saltase a la primera línea mediática, su defensa continúa pendiente de la resolución de la apelación presentada. Carmen Balfagón, abogada de Sancho, ha hablado sobre cómo afrontan este nuevo momento y se ha mostrado convencida de que todavía queda camino por recorrer.

"Nosotros creemos en la inocencia de Daniel. Daniel no es un asesino", ha asegurado la letrada, defendiendo que lo ocurrido fue un homicidio imprudente y no un asesinato. Además, Balfagón ha insistido en que seguirán luchando para que, llegado el momento, Daniel pueda regresar a España.

La abogada también se ha pronunciado sobre la situación familiar del joven y ha reconocido que le da pena que no mantenga relación con su madre. "Daniel necesita todo el apoyo de su núcleo más cercano", ha afirmado, destacando especialmente el papel de Rodolfo Sancho y asegurando que el actor "está haciendo todo lo que puede por su hijo".

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Sobre cómo se encuentra Daniel actualmente, Balfagón ha contado que está "bien", que lee, hace deporte y permanece a la espera de conocer cuándo se resolverá la apelación. "Estamos esperándolo todos", ha confesado la abogada, que por ahora reconoce que no saben cuándo llegará esa esperada respuesta.