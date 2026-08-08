Rafa Nadal expande su multimillonario negocio a Indonesia

Rafa Nadal no solo ha destacado por su talento en la pista, sino también por las inversiones que ha realizado a lo largo de su carrera.

Desde el sector hotelero hasta el lujo inmobiliario, el balear ha sabido hacerse un hueco en el mundo empresarial, aunque, sin duda, su mayor éxito ha sido la creación de su propia academia de tenis, que ahora vuelve a expandirse con la apertura de un nuevo centro en otro país.

Indonesia ha sido el destino escogido por el empresario y extenista para ampliar su presencia en la enseñanza del tenis. Concretamente, lo hará en Lombok, uno de los destinos que califican como uno de los "más emergentes y prometedores del sudeste asiático".

Las instalaciones formarán parte del exclusivo complejo Samara Lombok, un resort ubicado en la costa sur de la isla, cuya apertura está prevista para el primer trimestre de 2028.

Esta ampliación ha sido anunciada a través de la cuenta de Instagram de la academia, junto con una recreación de cómo será el proyecto: "¡Nos enorgullece anunciar la apertura de un nuevo Rafa Nadal Tennis Centre en Lombok, Indonesia! Contará con cuatro pistas de tenis y cuatro pistas de pádel, llevando la metodología de la Rafa Nadal Academy a jugadores de todas las edades y niveles", anunciaban hace apenas unas horas.

Comprometidos con expander su legado

Este nuevo proyecto supondrá la llegada del primer Rafa Nadal Tennis Centre al Sudeste Asiático, reforzando su "compromiso de transmitir nuestra pasión por el tenis y nuestra filosofía de entrenamiento a las nuevas generaciones de todo el mundo. ¡Nos vemos en Lombok! ¡VAMOS!", concluía el comunicado.

La hermana de Rafa Nadal, Maribel Nadal, actual subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, también ha mostrado su satisfacción por este nuevo proyecto internacional: "Estamos muy ilusionados con esat llegada", afirmaba.

Además, destacó que la elección del destino es clave para seguir implantando su metodología entre más alumnos y continuar impulsando este deporte, en el que su hermano brilló durante años: "Lombok es un destino con un enorme potencial internacional y creemos que este proyecto permitirá acercar nuestra metodología y nuestra pasión por el deporte a nuevas generaciones de jugadores y familias de todo el mundo".

Tal y como han explicado en su página web "este nuevo centro combinará deporte, ocio y vacaciones en un entorno privilegiado". Ubicado a tan solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Lombok, el complejo estará rodeado de un "espectacular entorno natural y brindará una experiencia deportiva y vacacional de primer nivel".

Lombok se suma a una larga lista de destinos

Esta decisión supone tachar un nuevo enclave en la larga lista de proyectos del grupo Nadal, que ya cuenta con academias en Manacor y Kuwait, así como con Tennis Centres en México, Grecia, Hong Kong, Marbella y Punta Cana, además del Rafa Nadal Tennis Program desarrollado en Egipto.

Asimismo, en 2028 también está prevista la inauguración de un nuevo Rafa Nadal Tennis Centre en Brasil.

Ahora se entiende todo...

Hace apenas unos meses, el balear vendió parte de este negocio, concretamente cerca del 45 % de su academia en Manacor, a un fondo inversor con el objetivo de seguir cruzando fronteras: "Necesitábamos un socio para seguir creciendo y expandiéndonos por todo el mundo", dijo en su momento.

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Una operación por la que ingresó cerca de 100 millones de euros y que ahora parece encontrar una primera justificación con esta nueva apertura y la futura inauguración del centro de Brasil.

Fuente: Sport