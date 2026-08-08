El refugio alicantino de Grison: "Llevo 30 años construyendo una casa con mi padre, piedra por piedra"

Grison lleva años entrando cada noche en los hogares españoles como uno de los rostros más reconocibles de 'La Revuelta' (antes 'La Resistencia'), pero una parte importante de su historia personal se encuentra lejos de los focos, en el interior de la provincia de Alicante. Allí, según ha contado el músico y humorista, lleva tres décadas levantando junto a su padre una casa "piedra por piedra".

Marcos Martínez, su nombre real, ha hablado en varias ocasiones de sus raíces alicantinas. Su padre es natural de Confrides, en la Marina Baixa, y esa relación familiar ha hecho que Benidorm y otras localidades de la comarca formen parte de sus recuerdos desde la infancia. "Mi padre es de Confrides, he bajado al “Continente” toda mi vida", explicaba recientemente en una entrevista en 'Hoy por Hoy Benidorm'.

Una casa construida durante tres décadas

El vínculo más profundo de Grison con la provincia se encuentra en una finca que sus padres compraron cuando él era pequeño. Según ha relatado en el programa 'El Faro', dirigido por Mara Torres en la Cadena SER, la intención inicial de la familia era impulsar allí una especie de proyecto comunitario.

"Mis padres se compraron una finca para eso en el interior de Alicante, que eran bastante hippies ellos. Llevo 30 años construyendo una casa con mi padre, piedra por piedra, y los fines de semana nos bajábamos a Benidorm, Altea o Villajoyosa", explicó en unas declaraciones recogidas por la revista 'Semana'.

Aquellas visitas a la costa funcionaban como una recompensa después de las jornadas de trabajo. La familia combinaba la construcción de la vivienda con escapadas a algunos de los municipios más turísticos de la provincia.

La experiencia también le permitió adquirir conocimientos muy alejados de la música y la televisión. "Siempre he sido ayudante de albañil, he puesto ladrillos. El tema de la electricidad me gusta bastante", confesó al hablar de una etapa en la que todavía no imaginaba que terminaría ganándose la vida sobre los escenarios.

Benidorm, un lugar que considera casi su casa

Ese pasado explica la naturalidad con la que Grison se mueve por la Marina Baixa. Durante su última visita a Benidorm aseguró conocer las costumbres y la gastronomía de la zona, desde la coca de Polop y los minxos hasta la mistela o el café licor de Tàrbena.

El artista reconoce que ese conocimiento también le resulta útil cuando actúa ante el público alicantino. Sus espectáculos combinan música, humor, improvisación y 'beatbox', por lo que las referencias locales suelen incorporarse a la función a partir de las conversaciones con los asistentes.

"Lo tengo controlado", bromeaba antes de actuar en Benidorm, donde aseguró sentirse "casi en casa". Su objetivo, explica, es conseguir que el público "se olvide de sus problemas durante una hora y media" y termine el espectáculo con la sensación de que el tiempo ha pasado demasiado rápido.

De trabajar como albañil a vivir de la música y el humor

Antes de alcanzar la popularidad televisiva, Grison, que también se crio en Torreperogil, un pequeño pueblo de Jaén, atravesó una larga etapa de dificultades profesionales. Su interés por la música apareció después de aquellos años ayudando a su padre y trabajando también en la churrería familiar que sus abuelos habían abierto en la Comunidad de Madrid.

Grison, antes de su cambio de look. / TVE

"He estado pasando penurias, empeñado en vivir de la música. Ahora mismo vivo tranquilo", reconoció en 'El Faro'. El éxito le llegó gracias al 'beatbox', disciplina en la que comenzó a destacar en competiciones, y posteriormente con su incorporación a los programas de David Broncano.

Su apodo nació precisamente durante aquellos primeros años. Un primo comenzó a llamarlo Grison porque, según decía, investigaba todo como Gil Grissom, el protagonista de la serie 'CSI'. Se presentó con ese nombre a un campeonato de 'beatbox' y, después de obtener una buena posición, el sobrenombre terminó acompañándolo durante toda su carrera.

Nuevo programa en RTVE

El verano de 2026 supone además un momento de crecimiento profesional para el artista. Mientras continúa representando su espectáculo 'No es fácil ser Grison', RTVE prepara su estreno como presentador de ‘El escondite’, un formato de entretenimiento familiar inspirado en el popular juego infantil.

El programa reunirá a concursantes en un gran escenario con más de un centenar de escondites y supondrá su primer gran proyecto al frente de un espacio televisivo. Las grabaciones ya han comenzado en Países Bajos y la cadena pública ha confirmado a los primeros participantes.

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Pese al salto profesional, Grison continúa regresando a Alicante siempre que puede. Allí permanecen la localidad natal de su padre, los recuerdos de sus escapadas a la costa y una vivienda que resume buena parte de su vida: 30 años de trabajo compartido con su padre, levantada piedra a piedra.

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