Khloé Kardashian expande su universo televisivo con 'The Girls' en Disney+

Nuevo 'reality' protagonizado por el clan más famoso del mundo. Khloé Kardashian, integrante de la familia Kardashian-Jenner, expande su universo televisivo con 'The Girls'. Sin embargo, esta vez el programa no seguirá la vida de las hermanas, sino de las personas que han formado parte de su círculo más cercano durante años. La serie documental llegará a la plataforma Disney+ el próximo 9 de septiembre con seis episodios disponibles desde el estreno.

La serie se adentra en el entorno más íntimo de Khloé Kardashian para seguir la vida de sus amigas, Malika Haqq, Khadijah Haqq, Natalie Halcro, Olivia Pierson, Yris Palmer y Nicole Williams English, un grupo de mujeres que afrontan los desafíos de la maternidad, el matrimonio, las relaciones sentimentales, los negocios y la exposición mediática.

Entre éxitos profesionales, retos familiares, escapadas de amigas, fiestas de lanzamiento y decisiones que pueden marcar el rumbo de sus vidas, su amistad con Khloé es el vínculo que las une. Pero, a medida que se conocen mejor, comienzan a surgir tensiones inesperadas, viejas heridas y diferencias de opinión, que pondrán a prueba su amistad mientras sus vidas continúan evolucionando.

Además de aparecer en pantalla con sus amigas, Khloé Kardashian ejerce como productora ejecutiva junto a Julie Pizzi, Farnaz Farjam, Nicole Blais y Lauren Goldstein. La serie está producida por Bunim/Murray Productions, parte de Banijay Americas.

Otros proyectos televisivos

Desde 2007 y hasta 2021, Khloé coprotagonizó el programa 'Keeping Up with the Kardashians' (a partir de 2022 en Disney+ conocido como 'The Kardashians'), un 'reality' centrada en su vida y la de sus hermanas. En 2009, Kourtney y Khloé lanzaron el 'spin off' 'Kourtney and Khloe Take Miami', una serie que las seguía en el lanzamiento de su nueva tienda D-A-S-H en Miami, Florida, y después 'Kourtney and Khloé Take The Hamptons' (2014-2015), donde las hermanas trasladaban temporalmente su negocio a Nueva York. Otra reversión del programa fue 'Khloé & Lamar' (2011-2012), que documentó su matrimonio con el exjugador de la NBA Lamar Odom.

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Además de protagonizar realities, Khloé también ha ejercido como presentadora. En 2016 condujo el' late night' 'Kocktails with Khloé', un programa de entrevistas y tertulia con celebridades que se emitió durante una temporada. En 2017 estrenó 'Revenge Body with Khloé Kardashian', un programa de transformación física y bienestar en el que acompañaba a personas que querían cambiar sus hábitos de vida con la ayuda de entrenadores y especialistas. El formato se mantuvo durante tres temporadas y supuso su primer proyecto como protagonista y productora ejecutiva.