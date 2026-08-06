Celebridades
Rafa Nadal (40 años) se centra en su nuevo proyecto: "No soy el tipo de persona que se levanta por la mañana sin saber qué hacer"
El extenista cree que "la mentalidad de la gente ha cambiado mucho" y prefieren invertir en turismo y ocio antes que "ahorrar para comprar un coche o una casa"
Rafa Nadal, a sus 40 años: "Ver a mi padre levantar desde cero la mayor empresa de cristales de Baleares marcó mi forma de entender el esfuerzo"
Comprar una casa no es nada fácil ni accesible hoy en día. Según un informe, solo uno de cada cuatro jóvenes emancipados consigue ahorrar más de 300 euros al mes, una cifra insuficiente para reunir el capital necesario para dar la entrada de una hipoteca.
La pérdida de capacidad económica en las últimas décadas ha causado que la vivienda deje de ser una prioridad y que otro tipo de experiencias ganen protagonismo.
Así lo explica el extenista Rafa Nadal durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNBC, el pasado mes de junio: "Antes se intentaba ahorrar para comprar un coche o una casa. Ahora la gente valora mucho las experiencias e invierte mucho en viajar y conocer lugares diferentes".
Un cambio de mentalidad
Mientras que la vivienda experimenta una fuerte subida de precios y una escasez de oferta, el gasto turístico de los hogares se ha incrementado en un 2,6%, indica el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos del año pasado, a pesar de que el número de viajes se redujo un 4,7%.
Los viajes y el ocio se han convertido en una de las máximas prioridades del presupuesto familiar, desplazando a otros bienes tradicionales.
Este escenario no muestra únicamente una transformación económica, sino también un cambio en aquello que la sociedad considera importante: "La mentalidad de la gente ha cambiado mucho", asegura Nadal, cuya experiencia como viajero le ha permitido conocer de primera mano la evolución de las tendencias de consumo. "Eso es lo que hice durante la mitad de mi vida y sé lo que más me gusta”.
Zel Hotels: una apuesta fuera del tenis
A sus 40 años, Nadal es el tenista con más títulos (90) y victorias (985) en 'outdoor' y el tenista con más títulos conseguidos en tierra batida (63) en toda la Era Abierta, a partir de 1968. Su trayectoria deportiva ha estado marcada por los desplazamientos continuos y las estancias en hoteles de distintos países, una experiencia que ha querido trasladar a sus proyectos empresariales.
En 2022, el mallorquín fundó Zel Hotels junto a Gabriel Escarrer, presidente de Meliá Hotels International, una de las cadenas líder en hoteles de vacaciones en España, el Caribe y Latinoamérica. El proyecto, cuenta Nadal, nació con la intención de ofrecer establecimientos centrados en el bienestar, el ocio y las experiencias: "Hemos decidido empezar esta aventura juntos porque compartimos los mismos valores y el estilo de vida mediterráneo", exponen en su web.
Nadal, que se retiró del deporte profesional en 2024, no ha optado por una vida alejada de la actividad, sino que ha decidido participar en diferentes iniciativas empresariales. Reconoce que nunca se imaginó afrontando una retirada sin proyectos: "No soy el tipo de persona que se levanta por la mañana sin saber qué hacer. Mi objetivo era seguir adelante".
Un nuevo legado
Además de Zel Hotels, cuenta con la Rafa Nadal Academy -fundada en Manacor (Mallorca) en 2016-, así como otros centros deportivos y educativos internacionales. "Del mismo modo que construí un legado dentro de la pista, ahora es el momento de construir un legado fuera de ella", expresa.
Nadal asegura que el tenis le ha proporcionado buenas herramientas para afrontar esta nueva faceta; enseñanzas que fueron especialmente útiles durante la recuperación de su lesión de cadera en 2023: "El deporte te enseña a tolerar la frustración, a trabajar en equipo, a aceptar que a veces se pierde y a gestionar también las victorias".
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