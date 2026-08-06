Redes sociales
Muere a los 26 años la tiktoker Sydney Towle, que visibilizó el cáncer en sus redes sociales
La creadora de contenido, que compartía su lucha contra el colangiocarcinoma metastásico, ha fallecido tras ingresar en cuidados paliativos
La creadora de contenido Sydney Towle, conocida por compartir en TikTok su experiencia con un cáncer de vías biliares, ha fallecido a los 26 años a causa de las complicaciones derivadas de la enfermedad. Su muerte ha sido anunciada por su familia a través de sus redes sociales, pocos días después de que ingresara en cuidados paliativos.
Towle fue diagnosticada de colangiocarcinoma metastásico en 2023, cuando acababa de graduarse en la Universidad de Dartmouth y trabajaba en Los Ángeles. Desde entonces, convirtió su proceso médico en una especie de testimonio seguido por más de un millón de personas, mostrando tanto los tratamientos de quimioterapia como viajes, excursiones y momentos cotidianos con un mensaje de optimismo.
Su contenido rompió estereotipos sobre cómo vive una persona joven con cáncer, combinando vídeos de estilo de vida con reflexiones sobre la enfermedad y la importancia de aprovechar el presente. En 2024, se trasladó a Nueva York para recibir tratamiento tras una recaída, mientras continuaba compartiendo su evolución en redes sociales.
En los últimos años también sufrió una campaña de acoso por parte de usuarios que cuestionaban la veracidad de su enfermedad, aunque nunca respondió públicamente a esas acusaciones.
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