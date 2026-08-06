Celebridades
El desayuno favorito de Bad Bunny a sus 32 años: "Un revueltillo con jamón, queso, tomate, cebolla, en una tostadadita..."
El cantante puertorriqueño confiesa qué es lo qué hace nada más levantarse: "Me gusta mirar al sol, aunque me quede ciego"
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El cantante Bad Bunny atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Tras recorrer medio mundo con su gira 'Debí tirar más fotos World Tour', el artista puertorriqueño finalizó el tour el pasado día 22 en Bruselas (Bélgica), después de haber pasado por 20 países y haber dado 12 conciertos en España.
Con millones de seguidores pendientes de cada uno de sus movimientos, no solo despierta interés lo que hace sobre el escenario, sino también su vida personal.
En una entrevista concedida a la revista 'Harper’s Bazaar' en 2023, el cantante se sinceró sobre qué hace en su día a día y desveló algunos de sus hábitos, desde cómo empieza la mañana hasta qué le gusta comer.
Así empieza el día Bad Bunny
Sin rodeos, el artista confesó cuál es el primer gesto que hace al levantarse: “La primera cosa que hago cuando me levanto es mear”. Después, explicó una curiosa costumbre que mantiene desde hace años: “La única manía que tengo es que me gusta mirar al sol, aunque me quede ciego, y cerrar los ojos y que me queme”.
Eso sí, también reconoceque, como le ocurre a muchas personas, el móvil suele colarse en su rutina matinal: “En verdad es bien triste decir que lo primero que hago es ver el teléfono, porque yo creo que todo el mundo hace eso”, admite.
El desayuno que nunca falla
Las mañanas de Bad Bunny suelen empezar con café, aunque con un matiz: “Me gusta cuando me lo preparan, prefiero que me lo haga alguien con una cafetera, una greca, bien rico, café bueno”, confiesa.
Y para acompañarlo, tiene claro cuál es su desayuno favorito: “Un revueltillo con jamón, queso, tomate, cebolla, en una tostadadita”.
No obstante, también sorprende al reconocer cuál era uno de sus mayores caprichos: “Cereales, sin miedo alguno. ¿Cereales con leche? Se podría ir una caja completa. Lo consideraba casi un vicio y lo paré”.
Ejercicio, comidas tardías y sushi para cenar
Después del desayuno, entrena y no es hasta bien entrada la tarde cuando hace la comida principal. “Casi siempre mi almuerzo es mi desayuno. Dos, tres de la tarde es mi horario de almorzar. Depende de dónde vaya a comer, puede ser un arroz, puede ser un no sé… Después la cena y ya. No estoy por ahí comiendo mucho ‘snack’'”, explica.
Para la noche prefiere una opción más ligera: “Prefiero el sushi para cenar. Me gusta comer sushi porque pienso que me veo un poco más liviano a esa hora…”. Y para el postre, "cualquier cosa que sea de coco... Flan de coco, tres leches, dulce de coco, helado de coco, mochi de coco...".
En cuanto a la bebida, asegura que depende del momento: “A veces siento que quiero un vino. Estoy para un vino blanco, un vino rojo [tinto]. Si es un día que hace mucho calor, voy con un cóctel, una cerveza”.
Y si tiene que elegir un combinado, tampoco duda: “Mi cóctel favorito… Me gustan los que son a base de vodka, porque creo que puedo manejar la resaca mejor si no voy a beber mucho”.
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