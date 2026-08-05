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Luto en el flamenco

Josemi Carmona despide a su padre, Pepe Habichuela: "Ha sido muy grande, un ser único y un gran referente"

El guitarrista y compositor Josemi Carmona (derecha), hijo del guitarrista Pepe Habichuela, a su llegada a la capilla ardiente de su padre, el guitarrista flamenco Pepe Habichuela, fallecido ayer martes a los 82 años.

El guitarrista y compositor Josemi Carmona (derecha), hijo del guitarrista Pepe Habichuela, a su llegada a la capilla ardiente de su padre, el guitarrista flamenco Pepe Habichuela, fallecido ayer martes a los 82 años. / Mariscal / EFE

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Chance (Europa Press)

Madrid
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El mundo del flamenco está de luto por la muerte de Pepe Habichuela, uno de los guitarristas más influyentes de la historia de este género y una figura imprescindible para entender la evolución de la guitarra flamenca en las últimas décadas. El artista granadino ha fallecido dejando un legado musical inmenso y el cariño de varias generaciones de músicos que encontraron en él un referente absoluto.

Poco después de conocerse la noticia, su hijo Josemi Carmona ha roto el silencio con unas emocionadas declaraciones en las que ha expresado el dolor que atraviesa toda la familia. El músico ha reconocido que están viviendo momentos especialmente complicados y ha querido recordar no solo la dimensión artística de su padre, sino también la huella personal que dejó en quienes le rodeaban.

José Antonio Carmona Carmona, más conocido como Pepe Habichuela.

José Antonio Carmona Carmona, más conocido como Pepe Habichuela. / EPC

"Estos momentos son bastante duros. Además, mi padre era una persona bastante querida y nos ha enseñado todo: la música, la vida, el buen humor hasta el final. Era un ser único", ha afirmado con la voz visiblemente emocionada.

El guitarrista de Ketama ha explicado que la familia quiere despedirle como a él le habría gustado, poniendo el foco en la alegría y en la música que marcó toda su existencia. "Le vamos a recordar como es él, con alegría, con música y con un corazón enorme", ha asegurado.

Sus palabras reflejan la enorme admiración que sentía por quien fue uno de los grandes maestros de la guitarra flamenca. "Ha sido muy grande. La verdad es que es una persona que ha hecho muchísimo por la guitarra y su sonido era un sonido especial. Era un ser muy especial. Es un gran referente que se nos va", ha añadido.

Nacido en Granada en 1944 y miembro de una de las sagas flamencas más importantes de España, Pepe Habichuela desarrolló una trayectoria excepcional que le llevó a colaborar con figuras fundamentales del cante y del toque, además de abrir nuevos caminos para la guitarra flamenca. Su estilo, profundamente personal, fue admirado tanto por artistas tradicionales como por músicos de otras disciplinas.

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Preguntado por la posibilidad de rendirle un homenaje, Josemi Carmona ha reconocido que todavía es pronto para tomar decisiones. "Estaban diciendo de hacerle un homenaje, pero no sé si mi madre estaba con ganas", ha explicado, dejando entrever que la familia continúa asimilando la pérdida.

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