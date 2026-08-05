¿Quién es Jasmine, la azafata italiana que se ha visto en actitud cariñosa con Ferran Torres?

El futbolista Ferran Torres, así como el resto de sus compañeros de profesión, cuenta con varias semanas de descanso antes de retomar los entrenamientos y los partidos en LaLiga.

El delantero del Barça, que fue el gran protagonista de la final del Mundial -su gol le dio la victoria a España y su segunda Copa del Mundo-, es también actualmente uno de los principales focos mediáticos. Es por ello que, durante su descanso, se centra toda la atención en él y en todo su entorno, sobre todo, su vida amorosa.

Para estos días de desconexión, el futbolista ha elegido Ibiza, donde disfruta de sus vacaciones junto a sus amigos, compañeros de la selección española como Marcos Llorente y otros deportistas, como el luchador de artes marciales mixtas Ilia Topuria.

La nueva ilusión de Ferran Torres

Sin embargo, hay otra acompañante en el viaje que podría ser la nueva ilusión de Ferran Torres, según ha publicado en exclusiva la revista 'Lecturas'.

Se trata de Jasmine Hafez, azafata de eventos italiana y especializada en Turismo y Diseño de productos.

Un amigo en común de la pareja les presentó hace algún tiempo y, desde ese momento, no han dejado de hablar, según la revista.

A raíz de ahí, han salido algunas imágenes donde se les ve en actitud muy cariñosa en Ibiza, donde Torres la ha invitado a pasar unos días con él y sus amigos. Allí se les ha visto juntos en algunos espacios de ocio nocturnos como Ushuaia, Lío Ibiza y Amnesia.

¿Quién es Jasmine?

Jasmine Hafez nació en Milán y ahora vive entre la ciudad italiana y Dubái. Además de trabajar como azafata de eventos, tiene formación específica en turismo, gestión y hostelería, y es una apasionada de los idiomas -el español es uno de sus favoritos-, explica la revista.

El tiempo confirmará si esta relación se consolida o si queda en algo pasajero. Por el momento, la pareja disfruta de su estancia juntos en Ibiza, con el grupo de amigos del deportista.

Amigos con los que Ferran Torres ha compartido una publicación mientras celebra este verano tan especial y deja claro que, para él, "no todo iba a ser fútbol". Aunque deja claro que "no me olvido que somos campeones del mundo!".