Pedro Sánchez comparte su 'playlist' para verano de Spotify: desde Quevedo hasta Melani García

El pasado jueves, día 30 de junio, se produjo una entrada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta, con decenas de miles de personas cruzando en muy poco tiempo la frontera a través del mar y de forma terrestre.

La situación ha generado una crisis humanitaria y de seguridad, dejando centenares de personas atendidas y unos 88 fallecidos confirmados hasta este lunes, día 3.

Uno de los principales motivos de esta situación son las tensiones con Marruecos, al que muchos responsabilizan de las crisis migratorias cíclicas que se vienen repitiendo en Ceuta y Melilla desde hace más de 20 años. Aunque nunca hasta ahora con la intensidad de esta semana.

"Una idea de por dónde voy"

En casi todas las crisis del pasado, la vía elegida para pasar a Europa había sido la terrestre. Este año, y tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de junio -que rechaza las devoluciones en frontera si el paso se produce a través del agua- los migrantes marroquís han elegido precisamente ese medio: cruzar a través del mar.

En medio de una de las mayores crisis migratorias en España de los últimos años, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido compartir, a través de sus redes sociales, un vídeo en el que recomienda algunas de sus canciones favoritas para escuchar durante el verano. El vídeo no ha tardado en generar mucha polémica en las redes sociales.

"Este verano os he preparado una 'playlist' con algunas de las canciones que más estoy escuchando de este año. Es bastante ecléctica, así que os destaco tres, que seguro que os dan una idea de por dónde voy".

'El Baifo' de Quevedo

La primera canción que destaca Pedro Sánchez es una de las últimas canciones del cantante canario Quevedo. La canción se llama 'El Baifo' y comparte nombre con el tercer álbum del artista, que se publicó el 24 de abril. La canción tiene una vibra veraniega, ya que mezcla sonidos urbanos con elementos tradicionales canarios.

La segunda canción que destaca el presidente es 'Spring Summer 26' (SS26), de Charli XCX, una cantante, compositora y artista británica muy influyente en el pop actual. La canción, estrenada el 21 de mayo, tiene un tono pesimista y crítico, con una visión casi apocalíptica. Además, habla de un mundo superficial dominado por la moda, la música y la imagen.

'Tantas Cosas' de Melani

Finalmente, la tercera canción que comparte Sánchez es 'Tantas Cosas', de la cantante española Melani, nacida en 2007 en La Eliana (Valencia), que ganó La Voz Kids. A pesar de no ser una canción con ritmos muy veraniegos, es una de las canciones más personales y emocionales de Melani. Está dedicada a su abuelo Antonio y habla de las cosas que no se llegaron a decir.

En las primeras 72 horas desde su publicación, el vídeo cuenta con más de 152.000 likes y más de 11.000 comentarios, tanto en Instagram como en TikTok. Además, la gente ha mostrado su enfado con el presidente con mensajes como: "Con la que tienes encima y nadie piensa que estos 'reels' programados todavía encrespan más a la gente?", o "Este tío nos vacila" o "A él le da igual todo".

Sin embargo, también hay algunos que le han dado las gracias ("Grande presidente, cuente con mi voto. Gracias") y otros que han alabado su selección musical: "Poca broma pero me está encantando la playlist la he escuchado ya dos veces, muchas gracias Presidente!!".