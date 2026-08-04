La tonadillera
Isabel Pantoja reaparece en redes sociales tras cumplir 70 años: "Gracias por mantenerme viva, como artista y como persona"
La cantante no ha querido aclarar con quien ha celebrado su cumpleaños
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La familia Pantoja continúa en el foco mediático tras el ictus que sufrió Kiko Rivera a finales de julio, un duro golpe que llevó a la tonadillera a desplazarse hasta Sevilla para arropar a su hijo y hacerse cargo de sus nietos durante esos momentos de incertidumbre.
Ahora, la última reaparición de Isabel Pantoja en redes sociales ha vuelto a generar un gran revuelo. Tras meses de absoluto silencio digital, la cantante ha querido romper su habitual hermetismo coincidiendo con su 70 cumpleaños, celebrado el pasado 2 de agosto, para agradecer las muestras de cariño recibidas en una etapa especialmente delicada para el clan.
"Estoy muy bien"
Con un gran número 70 de fondo, globos y portando sus emblemáticas gafas de sol, la artista compartió un vídeo en sus historias de Instagram para dedicar unas emotivas palabras de gratitud a los seguidores y compañeros que la han acompañado a lo largo de su trayectoria.
"Hoy cumplo 70 años, gracias a Dios tengo salud y estoy muy bien", arrancaba la artista para despejar cualquier duda sobre su estado. "Quiero mandaros a todos los que me habéis felicitado del mundo, uno por uno, un mensaje: gracias por mantenerme viva, como artista y como persona", concluyó Pantoja mirando fijamente a cámara. Aun así, no ha aclarado si ha podido soplar las velas con hijos o en la más estricta intimidad.
Un mensaje de tranquilidad
Una de las felicitaciones más destacadas ha sido la de su sobrina Anabel Pantoja, que ha publicado una historia de Instagram con un texto en el que reafirmaba su estrecha relación con la tonadillera: "Feliz vida y vuelta al sol, tita. Ya sabes lo que siento por ti y lo agradecida que estaré siempre por todo lo vivido a tu lado. Un abrazo infinito de la sirena y yo", escribía.
Esta reaparición sirve a la tonadillera para mandar un mensaje de tranquilidad sobre su salud y dejar claro que, a pesar de los baches recientes, se encuentra con fuerzas para seguir adelante.
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