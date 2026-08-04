Filtrada la posible fecha de la boda de Cristiano Ronaldo (41 años) y Georgina Rodríguez (32 años): todos los detalles

Cristiano Ronaldo (41 años) y Georgina Rodríguez (32 años) conforman una de las parejas más célebres del mundo. Ambos se conocieron en 2016, en una tienda Gucci de Madrid donde la ahora ‘influencer’ y modelo española trabajaba como dependienta y, desde entonces, han formado una familia numerosa junto a sus cinco hijos: Cristiano Ronaldo Jr. (fruto de una gestación subrogada), los mellizos Eva y Mateo (nacidos en 2017, también por gestación subrogada), Alana Martina (también nacida en 2017, la primera hija de la pareja) y Bella Esmeralda (nacida en 2022).

En agosto de 2025, después de casi nueve años de relación, anunciaron su compromiso: Georgina publicó en Instagram una imagen con un anillo de diamantes, cuyo valor fue estimado por especialistas entre 6 y 12 millones de dólares (entre unos 5 y 10 millones de euros): "Sí quiero. En esta y en todas las vidas", escribió en la descripción.

Y ahora, un año después, se ha filtrado el lugar y la fecha de su boda.

En la catedral de Madeira

Tal y como ha informado el medio británico ‘The Sun’, planean casarse en Madeira, la isla natal del futbolista, y no en cualquier lugar, sino en Funchal, la capital de la isla, y en su catedral (conocida en portugués como 'Sé Catedral do Funchal'), el principal templo católico de la isla.

Construido a finales del siglo XV e inaugurado en 1517, destaca por ser uno de los pocos edificios que se conservan casi intactos desde la época de la colonización.

La pareja también ha reservado el Savoy Palace, un hotel de cinco estrellas situado a pocos metros de la catedral, para la recepción posterior a la ceremonia religiosa, que se celebrará este fin de semana.

El establecimiento ya ha tomado medidas para garantizar la seguridad y la privacidad del evento, asegura ‘The Sun’: "Se ha informado a los huéspedes del hotel que dos pisos estarán fuera de uso el viernes y sábado, así como varias zonas de bar".

Falsa invitación en las redes

El enlace se realizará, según indica el rotativo británico, este sábado, 8 de agosto, a las 15:00 horas (las 16:00 horas en la España peninsular).

La información ha llegado después de que circulara por las redes una supuesta invitación de la boda que fijaba la ceremonia para el día 1 de agosto en el palacio Quinta da Regaleira, en la ciudad portuguesa de Sintra, con indicación de vestimenta en negro. Esa versión fue desmentida por muchos medios, en parte porque el palacio continuó recibiendo visitas durante ese día.

Ni Ronaldo ni Georgina habían confirmado aún la fecha de su enlace. La única declaración del futbolista al respecto fue durante el Mundial 2026: "Espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón", expresó durante una entrevista con el periodista inglés Piers Morgan.

No obstante, Portugal quedó eliminada por España, que se ha coronado como campeona del mundo por segunda vez.

Vacaciones antes de la boda

Durante estos días previos a la supuesta boda, la pareja ha disfrutado de unas vacaciones en Mallorca junto a sus hijos. Allí han sido fotografiados a bordo de un yate y con sus anillos de diamantes a la vista.

Georgina también ha compartido a través de Instagram unas imágenes junto a Cristiano y a su primer hijo, Cristiano Ronaldo Jr.: "Desde que era pequeño, este viaje ha sido nuestro momento especial. Papá, mamá y él, juntos en el mar, verano tras verano", ha escrito la modelo junto a la publicación.

Los invitados

Poco más se sabe de una boda que se espera que sea multitudinaria, aunque tanto la cifra como la identidad de los invitados siga siendo una incógnita.

Sin embargo, varios medios europeos han compartido una lista, aún no confirmada, que incluye a varios deportistas y artistas internacionales, como Rio Ferdinand, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake y Travis Scott.

Otros medios también han hablado sobre la posible presencia de Lionel Messi, lo que reuniría a los dos grandes futbolistas rivales fuera de la cancha por primera vez.

Se da la circunstancia de que, pese a la rivalidad que siempre ha planeado sobre los dos jugadores, sus respectivas parejas parece que sí tienen relación: Georgina le hizo un regalo hace poco a Antonela Roccuzzo, la mujer de Messi, que esta no dudó en agradecer públicamente a través de sus redes sociales.

Vacaciones antes de la boda

La familia Ronaldo-Rodríguez ha decidido disfrutar de unas vacaciones juntos en Mallorca antes de que la pareja se dé el 'sí, quiero'. Allí han sido fotografiados a bordo de un yate y con los diamantes de compromiso a la vista.

Georgina también ha compartido a través de Instagram unas imágenes junto a Cristiano y a su primer hijo, Cristiano Ronaldo Jr.: "Desde que era pequeño, este viaje ha sido nuestro momento especial. Papá, mamá y él, juntos en el mar, verano tras verano", ha escrito la modelo junto a la publicación, evidenciando que los hijos de su pareja son suyos también.