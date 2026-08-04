La queja de la mujer de Abascal: "Santi en Ceuta. Por aquí en tres días, tres niños hospitalizados... uno detrás de otro"

Unos 60.000 migrantes, según las autoridades españolas, han entrado a Ceuta de manera irregular desde el pasado jueves, 88 de los cuales han perdido al vida en el intento.

Según la agencia EFE, la gran mayoría de los fallecidos murieron ahogados y otros aplastados, si bien estos aspectos deben ser confirmados por la autopsia en la que trabajan varios expertos forenses.

Aunque la mayoría de los inmigrantes que entraron el jueves han vuelto a su país, las Fuerzas de Seguridad y el Ejército realizan controles en las calles para conseguir que todos abandonen la ciudad.

Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

Clima polarizado

Esta situación ha dividido todavía más el clima polarizado entre los ciudadanos. Por un lado, hay quienes defienden la soberanía nacional, hablan de invasión, e, incluso, emiten comentarios e insultos racistas hacia los migrantes.

Por otro, están los que defienden que Marruecos utilizó a estas personas como arma arrojadiza contra España tras el encuentro de Pedro Sánchez con Abdelmajid Tebboune, presidente de Argelia, pero que igualmente se les debe proporcionar ayuda humanitaria.

Ante esta situación, algunos políticos españoles se han trasladado al lugar de los hechos para conocer la situación de primera mano, algo que ha crispado el ambiente entre los ceutíes por algunos de sus discursos catalogados como racistas. Entre ellos se encuentra Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox.

Abascal pide la militarización de la frontera de Ceuta "hasta que sea necesario" / Archivo

El ingreso de sus hijos

Sin embargo, mientras Abascal se encontraba en Ceuta, su mujer Lidia Bedman publicaba una historia en su cuenta de Instagram donde revelaba que sus tres hijos, de 12, 10 y 2 años estaban ingresados en el hospital.

"Santi en Ceuta, por aquí en tres días, tres niños hospitalizados... uno detrás de otro. Cansada, sí... pero infinitamente agradecida de que todo vaya saliendo bien", declara la mujer.

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A pesar del susto, Bedman ha compartido otra historia en la que confirma que dos de sus hijos, el pequeño y el mediano, ya se están recuperando fuera del hospital.