Nando Díaz, peluquero que se ha encargado del famoso 'glow up' de Ferran Torres: "Vimos que el cabello largo iba a favorecerle y potenciar mejor sus rasgos"

Ferran Torres se ha convertido en un hito de la historia de España tras marcar el gol de la victoria en el partido de la final del Mundial 2026 contra Argentina.

El jugador del Barça ha dado mucho de qué hablar últimamente, no solo por su ruptura con la 'influencer' Martina Hunter ni los rumores sobre su posible relación con el también jugador Marcos Llorente, sino por su impresionante cambio de look.

Las redes sociales se han llenado de vídeos sobre lo que muchos llaman el 'glow up' que ha hecho. La mayoría son 'edits' que, bajo el sonido viral de la creadora de contenido Rocío Domingo, alaban e inspeccionan el físico del 'Tiburón'. El audio original dice: "Oh, Ferran; Oh, Ferran". Pero, ¿quién es el responsable del nuevo look que luce?

La respuesta es Nando Díaz, un barbero y peluquero español muy popular por trabajar con futbolistas de élite. Es el dueño de la barbería Los Honorables, que tiene dos locales en València capital y uno en la localidad valenciana de Torrent, y lleva más de 15 años en el oficio.

Nando ha trabajado principalmente con futbolistas de clubes como el Valencia o el Villarreal, pero en 2022 llegó a cortarle el pelo a Kylian Mbappé.

Su peluquero desde los 18 años

En una entrevista que ha concedido a ABC, el peluquero experto ha desvelado todos los secretos detrás del cambio de look del futbolista del F.C. Barcelona. "Lo conocí en su etapa en el Valencia y hasta hoy. He estado cortándole el pelo en Manchester y también en Barcelona, donde voy todas las semanas", confiesa, exponiendo que lleva tratando su pelo desde que Ferran tenía 18 años.

Sobre el peinado actual del futbolista valenciano, comenta: "Es en realidad un corte de pelo clásico, combinado con una pequeña degradación en las patillas, dándole así un punto de luz, más en tendencia". Además, explica que el nombre exacto del peinado es 'middle large executive'.

Dejar atrás el degradado

También explica cómo el jugador dejó atrás el degradado, que es el peinado más habitual que lucen los futbolistas, para mejorar su imagen. "Ferran quería un cambio de look, buscaba una imagen más madura y, tras estudiar sus facciones y presentarle diversas propuestas, vimos que el cabello largo iba a favorecerle y potenciar mejor sus rasgos".

Más allá del tipo de corte, Nando Díaz revela el verdadero secreto de la melena de Ferran Torres: "El aceite de romero es un estimulante capilar y Ferran lo usa. Hay que aplicarlo al salir de la ducha en el cuero cabelludo, haciendo un pequeño masaje para que penetre en el folículo piloso, y de ahí seguir hasta medios y puntas. Ayuda a reforzar el cabello y estimula el crecimiento".

"Nos dirigimos a un cabello medio y largo"

El peluquero, que durante este Mundial también ha cortado el pelo a Borja Iglesias, Cucurella, Marcos Llorente, Pedro Porro y Gavi, ha dejado claro que el degradado está completamente pasado de moda y que ahora "nos dirigimos a un cabello medio y largo". Además, comenta que esto lo podemos ver en casos como Ferran Torres o el tenista Carlos Alcaraz.

Finalmente, advierte de que ese peinado no es sencillo de conseguir: "No es como la moda del degradado, que los chavales venían a la peluquería con una foto y se podía hacer. El corte de pelo de Ferran requiere un tiempo para llegar a la longitud deseada. Hay que tener paciencia, hay que hacer un estudio y hay que mostrar cómo va a ser la transición hasta llegar al largo buscado".